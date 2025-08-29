Hírlevél

Budapest

Szentkirályi: Tele van a padlás Karácsonyék látványterveivel

Indul a rákosrendezői fejlesztésről szóló tervpályázat. Aki kicsit is jártas a fővárosi politikában és Karácsonyék városvezetését is ismeri, annak ettől összeszorul a gyomra. Hiszen a főpolgármester elmúlt hat éve másról sem szólt, mint látványtervekről és pályázatokról – írta Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője a Facebook-oldalán.
„Emlékezzünk vissza a Városháza Parkra, aminek terveivel hat éve házal a főpolgármester. Még mindig csak egy murvás kocsma van az egykori parkoló helyén, amit parknak a legjobb indulattal sem nevezne senki, de legalább Karácsony Gergely büszke rá” – emlékeztetett Szentkirályi Alexandra.

De láttunk már színes-szagos látványterveket a Népligetről is, ami a mai napig egy mese maradt, a valóságban pedig egy zöld no-go zóna.”

Szentkirályi Alexandra, a fővárosi Fidesz frakcióvezetője a rákosrendezői rozsdaövezetben (Kép forrása: Facebook/Szentkirályi Alexandra)
Rákosrendező kapcsán pedig ne felejtsük el a tavalyi politikai hisztit! Ma már látható munka lenne a területen: több tízezer lakás, óriási park, egy új városnegyed épülhetne a budapestiek egyetlen forintja nélkül, ha a szivárványkoalíciós fiúk nem akadályozzák meg a főváros legnagyobb fejlesztését. Helyette Rákosrendező ma is csak egy szeméttelep.

A tervek mindig szépek, de ki hisz még Karácsony rajzainak?” 

– vetette fel a frakcióvezető pénteki Facebook-bejegyzésében.

 

