Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Sorsoltak: döbbenetesen nehéz ellenfelek várnak Szoboszlaiékra a BL-ben

tranzit fesztivál

Szétrebbent az ellenzék, a szuverenitás körül forog az idei Tranzit Fesztivál

1 órája
Olvasási idő: 8 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Tranzit Fesztivál hazánk legnagyobb közéleti rendezvénysorozatává vált az elmúlt években, amelyet azzal a céllal rendeznek meg, hogy közösségi teret adjon az ország fejlődéséért tenni akaróknak. Idén azonban elmarad a kormány és az ellenzék szokásos vitája. Összeállításunkból kiderül, hogy miért, és hogy kik nem vállalták a nyilvános vitát.
Link másolása
Vágólapra másolva!
tranzit fesztiválellenzékjobboldali konzervatívszuverenitáspolitikai vitaBalatonbaloldal

Idén is megrendezik Tihanyban a jobboldali-szuverenista gondolkodás egyik legfontosabb fórumát, a Tranzit Fesztivált. A rendezvény célja, hogy keretet adjon a nemzeti érdekek mentén zajló stratégiai vitáknak és szakmai eszmecseréknek. A 2025-ös rendezvény középpontjában a szuverenitás védelme, az európai politikai nyomás elleni fellépés, a gazdasági önállóság biztosítása, valamint a stratégiai iparágak megerősítése áll. Az Origo az esemény kiemelt médiapartnere.

Tranzit 2025: Békés Márton, a Kommentár Alapítvány kuratóriumi tagja
Békés Márton, a Tranzitot rendező Kommentár Alapítvány kuratóriumi tagja (Kép forrása: Facebook/BekesMarton)

Békés Márton, a főszervező Kommentár Alapítvány kuratóriumi tagja emlékeztetett: a Tranzit-folyamat 2009-ben indult. A rendezvénysorozat évente három eseményt foglal magában, a nyár végi fesztiválnak pedig 2017 óta Tihany ad otthont. Azóta

a program évről évre bővül, egyre több résztvevővel és kiállítóval, a közösségek közösségévé válva, ahol állami intézmények, kulturális szervezetek és agytrösztök is bemutatkozhatnak.

Békés Márton azt is kifejtette, hogy Magyarországot számos kihívás éri, amelyekre csak a hazai jobboldal tud valódi válaszokat adni. Ezért kerülnek terítékre a stratégiai iparágak, az űrkutatás, a mezőgazdaság és élelmiszer-termelés, a nemzeti szuverenitás, a gyermekek védelme és a digitalizációval kapcsolatos feladatok. 

A szervezők ezért olyan ismert politikusokat, közéleti szereplőket és szakértőket hívnak meg, akik képesek előremutató megoldásokat felvázolni.

Megfutamodtak Magyar Péter emberei: a Tisza politikusai sem vállalták a vitát

A nemzeti szuverenitás és a függetlenség az idei Tranzit kulcsszavai

Az augusztus 29-én és 30-án sorra kerülő Tranzit Fesztivál számos programot kínál, ezek közül ajánlunk néhányat, a teljesség igénye nélkül.

Forrás: Facebook / Tranzit

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken 10:30-tól arról tart előadást, hogyan lehet egyszerre megőrizni hazánk szuverenitását és mozgásban maradni a globális sakktáblán. Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetője pedig azt taglalja majd, hogyan találhatja meg a helyét Magyarország a változó világgazdaságban, és milyen előnyökkel járhat, ha hazánk hídállamként működik.

Kép forrása: Facebook/Tranzit

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója és Szent-Iványi István külpolitikai szakértő nem hagyják, hogy csak a térképre bízzuk a választ, a Tranziton ütköztetik nézeteiket. Ezt követően péntek délután Tihanyból jelentkezik Lázár János közlekedési és építési miniszter élő kérdezz-felelek produkciója, a Lázárinfó EXTRA.

Szintén péntek délután Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője és Kocsis Máté, a kormánypárt frakcióvezetője arról cserél eszmét, milyen a frontvonalban helytállni, akár Brüsszelben, akár a magyar országgyűlésben.

Kép forrása: Facebook/Tranzit

Elmarad a kormány és az ellenzék nyilvános vitája

A Tranzit Fesztivál hagyományosan a különböző politikai nézőpontok ütköztetésének a terepe, ezúttal azonban elmarad a kormánypárti, illetve az ellenzéki közszereplők nyilvános vitája. 

Ennek oka, hogy a DK, a Tisza Párt, a Párbeszéd, a Momentum politikusai és egyes baloldali civil szervezetek, például a Magyar Helsinki Bizottság meghívott képviselői megfutamodtak a nyilvános vita elől. 

A szervezők arról tájékoztatták az Origót, hogy a meghívottak között szerepelt (mások mellett):

  • Dobrev Klára és Molnár Csaba, a Demokratikus Koalíció (DK) európai parlamenti képviselői;
  • Kollár Kinga és Tarr Zoltán, a Tisza Párt EP-képviselői;
  • Jávor Benedek, a Párbeszéd korábbi EP-képviselője;
  • Léderer András, a Magyar Helsinki Bizottság érdekvédelmi vezetője;
  • valamint Ungváry Krisztián történész is.

A meghívás minden esetben 

nyitott és egyenlő feltételeket biztosított volna, hiszen a szervezők fő célja – a Tranzit közel egy évtizedes hagyományait követve – az érveket ütköztető, kulturált vita. 

Számos jobboldali-konzervatív résztvevő sajnálatát fejezte ki a viták elmaradása miatt, véleményük szerint ugyanis a Tranzit Fesztivál igazán megfelelő színtér lenne a vélemények ütköztetésére.

A 2025-ös Tranzit emiatt főként a jobboldali-szuverenista gondolatkör képviselőinek előadásaival telik majd.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!