Szétrebbent az ellenzék, a szuverenitás körül forog az idei Tranzit Fesztivál

Idén is megrendezik Tihanyban a jobboldali-szuverenista gondolkodás egyik legfontosabb fórumát, a Tranzit Fesztivált. A rendezvény célja, hogy keretet adjon a nemzeti érdekek mentén zajló stratégiai vitáknak és szakmai eszmecseréknek. A 2025-ös rendezvény középpontjában a szuverenitás védelme, az európai politikai nyomás elleni fellépés, a gazdasági önállóság biztosítása, valamint a stratégiai iparágak megerősítése áll. Az Origo az esemény kiemelt médiapartnere.

Békés Márton, a Tranzitot rendező Kommentár Alapítvány kuratóriumi tagja (Kép forrása: Facebook/BekesMarton)

Békés Márton, a főszervező Kommentár Alapítvány kuratóriumi tagja emlékeztetett: a Tranzit-folyamat 2009-ben indult. A rendezvénysorozat évente három eseményt foglal magában, a nyár végi fesztiválnak pedig 2017 óta Tihany ad otthont. Azóta

a program évről évre bővül, egyre több résztvevővel és kiállítóval, a közösségek közösségévé válva, ahol állami intézmények, kulturális szervezetek és agytrösztök is bemutatkozhatnak.

Békés Márton azt is kifejtette, hogy Magyarországot számos kihívás éri, amelyekre csak a hazai jobboldal tud valódi válaszokat adni. Ezért kerülnek terítékre a stratégiai iparágak, az űrkutatás, a mezőgazdaság és élelmiszer-termelés, a nemzeti szuverenitás, a gyermekek védelme és a digitalizációval kapcsolatos feladatok.