Szétrebbent az ellenzék, a szuverenitás körül forog az idei Tranzit Fesztivál

Idén is megrendezik Tihanyban a jobboldali-szuverenista gondolkodás egyik legfontosabb fórumát, a Tranzit Fesztivált. A rendezvény célja, hogy keretet adjon a nemzeti érdekek mentén zajló stratégiai vitáknak és szakmai eszmecseréknek. A 2025-ös rendezvény középpontjában a szuverenitás védelme, az európai politikai nyomás elleni fellépés, a gazdasági önállóság biztosítása, valamint a stratégiai iparágak megerősítése áll. Az Origo az esemény kiemelt médiapartnere.
Békés Márton, a főszervező Kommentár Alapítvány kuratóriumi tagja emlékeztetett: a Tranzit-folyamat 2009-ben indult. A rendezvénysorozat évente három eseményt foglal magában, a nyár végi fesztiválnak pedig 2017 óta Tihany ad otthont. Azóta
a program évről évre bővül, egyre több résztvevővel és kiállítóval, a közösségek közösségévé válva, ahol állami intézmények, kulturális szervezetek és agytrösztök is bemutatkozhatnak.
Békés Márton azt is kifejtette, hogy Magyarországot számos kihívás éri, amelyekre csak a hazai jobboldal tud valódi válaszokat adni. Ezért kerülnek terítékre a stratégiai iparágak, az űrkutatás, a mezőgazdaság és élelmiszer-termelés, a nemzeti szuverenitás, a gyermekek védelme és a digitalizációval kapcsolatos feladatok.
A szervezők ezért olyan ismert politikusokat, közéleti szereplőket és szakértőket hívnak meg, akik képesek előremutató megoldásokat felvázolni.
Az augusztus 29-én és 30-án sorra kerülő Tranzit Fesztivál számos programot kínál, ezek közül ajánlunk néhányat, a teljesség igénye nélkül.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken 10:30-tól arról tart előadást, hogyan lehet egyszerre megőrizni hazánk szuverenitását és mozgásban maradni a globális sakktáblán. Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetője pedig azt taglalja majd, hogyan találhatja meg a helyét Magyarország a változó világgazdaságban, és milyen előnyökkel járhat, ha hazánk hídállamként működik.
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója és Szent-Iványi István külpolitikai szakértő nem hagyják, hogy csak a térképre bízzuk a választ, a Tranziton ütköztetik nézeteiket. Ezt követően péntek délután Tihanyból jelentkezik Lázár János közlekedési és építési miniszter élő kérdezz-felelek produkciója, a Lázárinfó EXTRA.
Szintén péntek délután Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője és Kocsis Máté, a kormánypárt frakcióvezetője arról cserél eszmét, milyen a frontvonalban helytállni, akár Brüsszelben, akár a magyar országgyűlésben.
A Tranzit Fesztivál hagyományosan a különböző politikai nézőpontok ütköztetésének a terepe, ezúttal azonban elmarad a kormánypárti, illetve az ellenzéki közszereplők nyilvános vitája.
Ennek oka, hogy a DK, a Tisza Párt, a Párbeszéd, a Momentum politikusai és egyes baloldali civil szervezetek, például a Magyar Helsinki Bizottság meghívott képviselői megfutamodtak a nyilvános vita elől.
A szervezők arról tájékoztatták az Origót, hogy a meghívottak között szerepelt (mások mellett):
A meghívás minden esetben
nyitott és egyenlő feltételeket biztosított volna, hiszen a szervezők fő célja – a Tranzit közel egy évtizedes hagyományait követve – az érveket ütköztető, kulturált vita.
Számos jobboldali-konzervatív résztvevő sajnálatát fejezte ki a viták elmaradása miatt, véleményük szerint ugyanis a Tranzit Fesztivál igazán megfelelő színtér lenne a vélemények ütköztetésére.
A 2025-ös Tranzit emiatt főként a jobboldali-szuverenista gondolatkör képviselőinek előadásaival telik majd.