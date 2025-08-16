Hírlevél

Szolnok

A világot jelentő égbolt: Szolnokon mutatták be a légierő erejét és jövőjét

Látványos bemutatókkal ünnepelték a magyar légierő napját az MH Kiss József 86. Helikopterdandár bázisán. A program Szolnokon, a Repülők emlékparkjában kezdődött koszorúzással, majd helikopterek és korszerű repülőgépek mutatták be a múltat, a jelent és a jövőt. Bali Tamás dandártábornok kiemelte: a légierő története hosszú és folyamatos, a haderőfejlesztések pedig évtizedekre meghatározzák a következő generációk szolgálatát. A látogatók számára a statikus kiállítás mellett dinamikus légi parádé is színesítette a napot. A rendezvény az alakulat napjához kapcsolódva a katonák családjainak is szórakoztató programokat kínált.
Szolnokon tartották a légierő haderőnem és repülőfegyvernem napját, ahol látványos helikopteres programokkal, parádéval és ünnepi állománygyűléssel emlékeztek a magyar katonai repülés múltjára, jelenére és jövőjére.

Szolnok
MH Kiss József 86. Helikopterdandár, Szolnok. Forrás: Facebook

Helikopterekkel és légi parádéval ünnepelte a légierőt Szolnok

Az MH Kiss József 86. Helikopterdandár bázisán rendezett eseményen Bali Tamás dandártábornok, az MH Összhaderőnemi Műveleti Parancsnokság légierő-parancsnokhelyettese hangsúlyozta: a magyar légierő története a 19. század végétől napjainkig töretlen, szerepe pedig a jövőben is alapvető marad. Mint mondta, a folyamatos haderőfejlesztésnek köszönhetően olyan új képességek épülnek, amelyek hosszú időre meghatározzák a következő nemzedékek szolgálatát.

A rendezvény a Repülők emlékparkjában kezdődött koszorúzással, az életüket áldozó katonák tiszteletére. A programok részeként a Mi–17-es és Mi–24-es helikopterek áthúzása egyszerre idézte meg a múltat és a jelent, míg a H145M és H225M típusok bemutatója a jövőt vetítette előre. Az érdeklődőket statikus és dinamikus repülőbemutatók, valamint családi programok is várták, az augusztus 20-i légiparádé elemeiből is ízelítőt kapva.

 

