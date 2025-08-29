„Az EU saját sírját ássa” – Gulyás keményen beszélt Brüsszelről a Tranziton

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter pénteken a tihanyi Tranzit Fesztiválon beszélt arról, hogy a politika megértésének kulcsa a szuverenitás. A „Láthatatlan frontvonalak – Szuverenitásvédelem a gyakorlatban” című pódiumbeszélgetésen hangsúlyozta, hogy Magyarországon 2010 óta nemzeti kormány van, ahol a választópolgárok parlamenti választások és népszavazások útján gyakorolják a főhatalmat.

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter pénteken a tihanyi Tranzit Fesztiválon beszélt arról, hogy a politika megértésének kulcsa a szuverenitás. Fotó: Máthé Zoltán / MTI Fotószerkesztőség

Szuverenitás a mindennapi politika középpontjában

A miniszter rámutatott, hogy az Európai Unióban a szabályok változatlanok maradtak, ugyanakkor az intézmények folyamatosan próbálják csökkenteni a tagállami kormányok befolyását. Kiemelte, hogy Brüsszel egyre aktívabb az oktatás és a gyermekvédelmi törvények terén, mind a köz-, mind a felsőoktatás esetében, ahol az Európai Bíróság is támogatja az uniós beavatkozásokat.

Brüsszel és a magyar szuverenitás

Gulyás szerint az EU az alapszerződések figyelmen kívül hagyásával „saját sírját ássa”. Hozzátette: Brüsszel nem Moszkva, de a joghoz való hozzáállás egyre inkább hasonlóvá válik.