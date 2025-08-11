Kiderült: ők csatlakoztak a Szuverenitásvédelmi Digitális Polgári Körhöz

„Mi a közös a korábbi köztársasági elnökben, a jogászprofesszorban és a honvédelmi miniszterben? Mind a Szuverenitásvédelmi DPK alapítói között vannak!” –írta az Alapjogokért Központ főigazgatója.
Igen, sárkány ellen sárkányfű: a Szuverenitásvédelmi Digitális Polgári Kör azért jött létre, hogy a magyar patrióták közösséget alkotva álljanak helyt, és létrehozzák a nemzeti szuverenitás digitális védőbástyáját a globalisták által kisajátított algoritmus ellen.”
– közölte Szánthó Miklós.
A Szuverenitásvédelmi DPK alapítói között van:
• Bárdosi Ildi, fitneszedző
• Déri Stefi, influenszer
• Horváth József, nyá. vezérőrnagy
• Kiss-Rigó László, szeged-csanádi megyéspüspök
• Kötter Tamás, író
• Lajkó Fanni, elemző
• ifj. Lomniczi Zoltán, ügyvéd
• Magyar Levente, parlamenti államtitkár
• Mészáros Nóra, jogász-műsorvezető
• Pokol Béla, jogászprofesszor
• Schaller-Baross Ernő, EP-képviselő
• Schmitt Pál, korábbi köztársasági elnök
• Szánthó Miklós, jogász
• Szalay-Bobrovniczky Kristóf, honvédelmi miniszter
• Vadkerti Imre, operaénekes
Szánthó Miklós a felhívásban kiemelte:
mindenki csatlakozzon, aki hiszi, hogy a szabadság nem múlt, hanem jelen és jövő, hogy megvédése nemcsak lehetőség, hanem történelmi felelősség is egyben!
A Szuverenitásvédelmi DPK-hoz ide kattintva tudnak csatlakozni.