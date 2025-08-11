Kiderült: ők csatlakoztak a Szuverenitásvédelmi Digitális Polgári Körhöz

„Mi a közös a korábbi köztársasági elnökben, a jogászprofesszorban és a honvédelmi miniszterben? Mind a Szuverenitásvédelmi DPK alapítói között vannak!” –írta az Alapjogokért Központ főigazgatója.

Igen, sárkány ellen sárkányfű: a Szuverenitásvédelmi Digitális Polgári Kör azért jött létre, hogy a magyar patrióták közösséget alkotva álljanak helyt, és létrehozzák a nemzeti szuverenitás digitális védőbástyáját a globalisták által kisajátított algoritmus ellen.”

– közölte Szánthó Miklós.

A Szuverenitásvédelmi DPK alapítói között van:

• Bárdosi Ildi, fitneszedző

• Déri Stefi, influenszer

• Horváth József, nyá. vezérőrnagy

• Kiss-Rigó László, szeged-csanádi megyéspüspök

• Kötter Tamás, író

• Lajkó Fanni, elemző

• ifj. Lomniczi Zoltán, ügyvéd

• Magyar Levente, parlamenti államtitkár

• Mészáros Nóra, jogász-műsorvezető

• Pokol Béla, jogászprofesszor

• Schaller-Baross Ernő, EP-képviselő

• Schmitt Pál, korábbi köztársasági elnök

• Szánthó Miklós, jogász

• Szalay-Bobrovniczky Kristóf, honvédelmi miniszter

• Vadkerti Imre, operaénekes

Szánthó Miklós a felhívásban kiemelte:

mindenki csatlakozzon, aki hiszi, hogy a szabadság nem múlt, hanem jelen és jövő, hogy megvédése nemcsak lehetőség, hanem történelmi felelősség is egyben!

A Szuverenitásvédelmi DPK-hoz ide kattintva tudnak csatlakozni.