Rendkívüli

Sokkoló videó: így csapódott be az orosz rakéta a munkácsi gyárba

Takács Péter

Így áll a magyar egészségügyi ellátás

„Magyarországon a szolidaritási elven működő társadalombiztosításnak és az ellátási szükségleteket figyelembe vevő egészségügyi ellátórendszernek hála az úgynevezett "kielégítetlen egészségügyi szükséglet" aránya a legalacsonyabbak közé tartozik az egész EU-ban” – közölte az egészségügyi államtitkár. Takács Péter tudatta, csak négy ország van előttünk.
Takács Péter egészségügyi államtitkár közösségi oldalán arról írt, hogy mindez azt jelenti, hogy az összes olyan esetben, amikor valakinek egészségügyi ellátásra lenne szüksége,

 a páciensek mindössze 1,4 százaléka nem fér hozzá az állapotának megfelelő ellátáshoz finanszírozási okból, a várakozási idők vagy az egészségügyi szolgáltatótól való távolság miatt. 

Mint fogalmazott, hála a magyar egészségügyben dolgozóknak, a korábbi - egyébként szintén kiváló 1,6 százalékos - arányt sikerült még tovább javítani.

„Mindössze 4 tagállam előz meg minket: Ciprus, Málta, Csehország és Németország” – tudatta.

Takács Péter tényeket közölt.
Fotó: Facebook/Takács Péter

Kiemelte, a vagyoni helyzet Magyarországon alig van hatással a hozzáférési esélyekre. Bár jó úton járunk, hátradőlni nem lehet, cél a dobogó ebben is.

„És még mielőtt a kamuprofilok rákezdenek, hogy ez azért van, mert mindenki magánellátásba megy, még egy tényadattal terhelném őket, bár tudom, nem szeretik: 

Magyarországon az összes egészségügyi ellátásnak mindössze 15,5 százaléka történik magánellátás keretében, ami bőven az uniós átlag alatt van”

 – hangsúlyozta. 

