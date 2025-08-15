Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Bemutatjuk az italt, amely elpusztíthatja a rákos sejteket

felsőoktatási modellváltás

Tanulhat a magyaroktól a Nyugat: egyetemi modellváltással a liberális bástyák lebontásáért

54 perce
Olvasási idő: 9 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Nyugaton már befellegzett az egyetemek semlegességének. Az egykor a középosztály, a polgárság képzésére létrehozott intézmények mára a politikai-ideológiai konformizmus bástyáivá váltak. Ha egy tanár eltér a progresszív-liberális irányvonaltól, és konzervatív felfogásban oktat, rövid úton eltávolítják a katedráról. Az adófizetők pénzét olyan bürokratikus rendszerek fenntartására fordítják, amelyeket a politikai korrektség irányít. Magyarországon 2021 óta rendszerváltás ment végbe az egyetemeken, ami példaként szolgálhat a Nyugat számára is – írja Charles Yockey, a Manhattan Institute politikai elemzője a Newsweek hetilap hasábjain.
Link másolása
Vágólapra másolva!
felsőoktatási modellváltásegyetemi autonómianewsweekfelsőoktatás átalakításaliberalizmusvéleményegyetemOrbán Balázs

Ez már nem a liberális sodor kérdése, hanem egy illiberális hatalomátvétel. A hetvenes évekbeli berkeley-i hippik, akik annak idején elfoglalták a tanári szobákat, ma már visszamaradott boomereknek számítanának, akik a „fehér felsőbbrendűséget” hirdették. 

Ez az amerikai és a nyugat-európai egyetemek rendszerszintű válságára utal 

– állapítja meg Charles Yockey, aki 2024-ben egy évet töltött Budapesten a Hungary Foundation ösztöndíjasaként.

Az amerikai egyetemek több milliárd dolláros támogatást kapnak a szövetségi kormánytól, amit a többségük megvetéssel hálál meg. A reform belülről nem fog elindulni, ezért az kívülről kell elkezdeni, állapítja meg a szerző.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Lágymányosi Campusa a Duna-parton, a főváros XI. kerületében. MTVA/Bizományosi: Róka László *************************** Kedves Felhasználó! Ez a fotó nem a Duna Médiaszolgáltató Zrt./MTI által készített és kiadott fényképfelvétel, így harmadik személy által támasztott bárminemű – különösen szerzői jogi, szomszédos jogi és személyiségi jogi – igényért a fotó szerzője/jogutódja közvetlenül maga áll helyt, az MTVA felelőssége e körben kizárt.
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Lágymányosi Campusa a főváros XI. kerületében (Fotó: MTI/Bizományosi/Róka László)

Már létezik egy modell arra, hogy milyen lehet egy ilyen egyetemi reform: az, ami Magyarországon ment végbe az elmúlt négy-öt évben. A nyugati liberális média és az ott tanító akadémikusok gúnyolódnak a magyar felsőoktatási rendszeren, autoriternek bélyegezve azt. Magyarország azonban valójában rálépett arra az útra, amit még az amerikai reformereknek is csak nemrég jutott eszébe, és amit Donald Trump kormányzata igyekszik megvalósítani.

Orbán Viktor kormánya 2021 óta az alapítványok működésének mintájára alakította át az állami egyetemek rendszerét, ezeket kuratóriumok irányítják. A kuratóriumok egyetemi tanárokból és civil vezetőkből állnak, élükön a kancellárral. Fő feladatuk az egyetemi integritás fenntartása és az intézményi elszámoltathatóság biztosítása. Hasonlóan működnek az egyetemek Németországban és Hollandiában is, ezért az alapítványi struktúra elleni nyomás nem technikai, hanem politikai jellegű. 

Magyarország kritikusai nem azért ellenzik a felsőoktatás átalakítását, mert attól tartanak, hogy nem működne a rendszer, hanem azért, mert félnek a versenytől.”

Ezek közül néhány reform kifejezetten a magyar viszonyokra vonatkozik, de a gunyoros reakciók megmutatják a valóságot: a nyugati liberálisok szemében az „egyetemi függetlenség” már nem a kutatás szabadságát jelenti. A fogalom jelentése az elmúlt évtizedben eltorzult, és ma már azt jelenti, hogy a felsőoktatásban részt vevő „nagykutyák” kizárólagos jogot akarnak annak eldöntésére, ki vehet részt a tudományos életben. Elnyomják az eltérő véleményeket, kizárják a nonkonformista (nem progresszívan gondolkodó) tanárokat, és az intellektuális semlegesség ürügyével védik a saját monopolhelyzetüket.

Politikai szerepe miatt támadták Orbán Balázs diplomáját

A Newsweek szerzője emlékeztet: Orbán Balázs 2024 decemberében sikeresen megvédte doktori disszertációját az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. A nemzeti szuverenitással kapcsolatos kérdéseket taglaló disszertációja elnyerte az ELTE dékáni bizottságának jóváhagyását, Orbán Balázs munkája a legmagasabb értékelést kapta. Ez azonban nem rettentette el a balliberális oktatókat attól, hogy rágalomhadjáratot indítsanak a politikus ellen. Egy német egyetemi blog azt állította, hogy Orbán Balázs a politikai szerepe miatt kapott kiváló értékelést. A miniszterelnök politikai igazgatójának kritikusai plágiummal is vádolták Orbán Balázst, de bizonyíték hiányában kénytelenek voltak visszakozni. Az egyik professzor – az ELTE öreg motorosa – felszólította az egyetemet, hogy ne a tudományos hiányosságok, hanem Orbán politikai hovatartozása, vagyis jobboldalisága miatt utasítsa el a diplomavédést.

A liberálisok hadjárata kudarcot vallott, és Orbán Balázs átvehette a diplomáját. De az eset igazi tanulsága az, amit a rendszer működéséről megmutatott. Az régi vágású professzorok támadása nem a szakdolgozat tartalmára irányult, hanem arra, hogy a magyar kormányhoz közel álló személyek – jobboldaliak, patrióták – egyáltalán részt vehetnek-e az egyetemi életben.

Ez a tendencia nem csak Magyarországra jellemző” 

– állapítja meg cikkében Yockey. 

Az amerikai egyetemek hírhedtek arról, hogy „sokszínűségi nyilatkozatok” alapján szűrik a felvételizőket, de más ideológiai akadályokat is bevetnek. Ráadásul közpénzeket használnak fel a saját politikai elképzeléseik támogatására. Mindez azokban az intézményeken történik, amelyeket a középosztály, a polgárok oktatására hoztak létre – mára azonban éppen a középosztály átformálásának eszközeivé váltak.


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!