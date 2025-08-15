Tanulhat a magyaroktól a Nyugat: egyetemi modellváltással a liberális bástyák lebontásáért

Ez már nem a liberális sodor kérdése, hanem egy illiberális hatalomátvétel. A hetvenes évekbeli berkeley-i hippik, akik annak idején elfoglalták a tanári szobákat, ma már visszamaradott boomereknek számítanának, akik a „fehér felsőbbrendűséget” hirdették.
Ez az amerikai és a nyugat-európai egyetemek rendszerszintű válságára utal
– állapítja meg Charles Yockey, aki 2024-ben egy évet töltött Budapesten a Hungary Foundation ösztöndíjasaként.
Az amerikai egyetemek több milliárd dolláros támogatást kapnak a szövetségi kormánytól, amit a többségük megvetéssel hálál meg. A reform belülről nem fog elindulni, ezért az kívülről kell elkezdeni, állapítja meg a szerző.
Már létezik egy modell arra, hogy milyen lehet egy ilyen egyetemi reform: az, ami Magyarországon ment végbe az elmúlt négy-öt évben. A nyugati liberális média és az ott tanító akadémikusok gúnyolódnak a magyar felsőoktatási rendszeren, autoriternek bélyegezve azt. Magyarország azonban valójában rálépett arra az útra, amit még az amerikai reformereknek is csak nemrég jutott eszébe, és amit Donald Trump kormányzata igyekszik megvalósítani.
Orbán Viktor kormánya 2021 óta az alapítványok működésének mintájára alakította át az állami egyetemek rendszerét, ezeket kuratóriumok irányítják. A kuratóriumok egyetemi tanárokból és civil vezetőkből állnak, élükön a kancellárral. Fő feladatuk az egyetemi integritás fenntartása és az intézményi elszámoltathatóság biztosítása. Hasonlóan működnek az egyetemek Németországban és Hollandiában is, ezért az alapítványi struktúra elleni nyomás nem technikai, hanem politikai jellegű.
Magyarország kritikusai nem azért ellenzik a felsőoktatás átalakítását, mert attól tartanak, hogy nem működne a rendszer, hanem azért, mert félnek a versenytől.”
Ezek közül néhány reform kifejezetten a magyar viszonyokra vonatkozik, de a gunyoros reakciók megmutatják a valóságot: a nyugati liberálisok szemében az „egyetemi függetlenség” már nem a kutatás szabadságát jelenti. A fogalom jelentése az elmúlt évtizedben eltorzult, és ma már azt jelenti, hogy a felsőoktatásban részt vevő „nagykutyák” kizárólagos jogot akarnak annak eldöntésére, ki vehet részt a tudományos életben. Elnyomják az eltérő véleményeket, kizárják a nonkonformista (nem progresszívan gondolkodó) tanárokat, és az intellektuális semlegesség ürügyével védik a saját monopolhelyzetüket.
A Newsweek szerzője emlékeztet: Orbán Balázs 2024 decemberében sikeresen megvédte doktori disszertációját az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. A nemzeti szuverenitással kapcsolatos kérdéseket taglaló disszertációja elnyerte az ELTE dékáni bizottságának jóváhagyását, Orbán Balázs munkája a legmagasabb értékelést kapta. Ez azonban nem rettentette el a balliberális oktatókat attól, hogy rágalomhadjáratot indítsanak a politikus ellen. Egy német egyetemi blog azt állította, hogy Orbán Balázs a politikai szerepe miatt kapott kiváló értékelést. A miniszterelnök politikai igazgatójának kritikusai plágiummal is vádolták Orbán Balázst, de bizonyíték hiányában kénytelenek voltak visszakozni. Az egyik professzor – az ELTE öreg motorosa – felszólította az egyetemet, hogy ne a tudományos hiányosságok, hanem Orbán politikai hovatartozása, vagyis jobboldalisága miatt utasítsa el a diplomavédést.
A liberálisok hadjárata kudarcot vallott, és Orbán Balázs átvehette a diplomáját. De az eset igazi tanulsága az, amit a rendszer működéséről megmutatott. Az régi vágású professzorok támadása nem a szakdolgozat tartalmára irányult, hanem arra, hogy a magyar kormányhoz közel álló személyek – jobboldaliak, patrióták – egyáltalán részt vehetnek-e az egyetemi életben.
Ez a tendencia nem csak Magyarországra jellemző”
– állapítja meg cikkében Yockey.
Az amerikai egyetemek hírhedtek arról, hogy „sokszínűségi nyilatkozatok” alapján szűrik a felvételizőket, de más ideológiai akadályokat is bevetnek. Ráadásul közpénzeket használnak fel a saját politikai elképzeléseik támogatására. Mindez azokban az intézményeken történik, amelyeket a középosztály, a polgárok oktatására hoztak létre – mára azonban éppen a középosztály átformálásának eszközeivé váltak.