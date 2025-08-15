Tanulhat a magyaroktól a Nyugat: egyetemi modellváltással a liberális bástyák lebontásáért

Ez már nem a liberális sodor kérdése, hanem egy illiberális hatalomátvétel. A hetvenes évekbeli berkeley-i hippik, akik annak idején elfoglalták a tanári szobákat, ma már visszamaradott boomereknek számítanának, akik a „fehér felsőbbrendűséget” hirdették.

Ez az amerikai és a nyugat-európai egyetemek rendszerszintű válságára utal

– állapítja meg Charles Yockey, aki 2024-ben egy évet töltött Budapesten a Hungary Foundation ösztöndíjasaként.

Az amerikai egyetemek több milliárd dolláros támogatást kapnak a szövetségi kormánytól, amit a többségük megvetéssel hálál meg. A reform belülről nem fog elindulni, ezért az kívülről kell elkezdeni, állapítja meg a szerző.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Lágymányosi Campusa a főváros XI. kerületében (Fotó: MTI/Bizományosi/Róka László)

Már létezik egy modell arra, hogy milyen lehet egy ilyen egyetemi reform: az, ami Magyarországon ment végbe az elmúlt négy-öt évben. A nyugati liberális média és az ott tanító akadémikusok gúnyolódnak a magyar felsőoktatási rendszeren, autoriternek bélyegezve azt. Magyarország azonban valójában rálépett arra az útra, amit még az amerikai reformereknek is csak nemrég jutott eszébe, és amit Donald Trump kormányzata igyekszik megvalósítani.

Orbán Viktor kormánya 2021 óta az alapítványok működésének mintájára alakította át az állami egyetemek rendszerét, ezeket kuratóriumok irányítják. A kuratóriumok egyetemi tanárokból és civil vezetőkből állnak, élükön a kancellárral. Fő feladatuk az egyetemi integritás fenntartása és az intézményi elszámoltathatóság biztosítása. Hasonlóan működnek az egyetemek Németországban és Hollandiában is, ezért az alapítványi struktúra elleni nyomás nem technikai, hanem politikai jellegű.

Magyarország kritikusai nem azért ellenzik a felsőoktatás átalakítását, mert attól tartanak, hogy nem működne a rendszer, hanem azért, mert félnek a versenytől.”

Ezek közül néhány reform kifejezetten a magyar viszonyokra vonatkozik, de a gunyoros reakciók megmutatják a valóságot: a nyugati liberálisok szemében az „egyetemi függetlenség” már nem a kutatás szabadságát jelenti. A fogalom jelentése az elmúlt évtizedben eltorzult, és ma már azt jelenti, hogy a felsőoktatásban részt vevő „nagykutyák” kizárólagos jogot akarnak annak eldöntésére, ki vehet részt a tudományos életben. Elnyomják az eltérő véleményeket, kizárják a nonkonformista (nem progresszívan gondolkodó) tanárokat, és az intellektuális semlegesség ürügyével védik a saját monopolhelyzetüket.