„Tarr Zoltán nem a legélesebb kés a fiókban” – balos elemző vitte be a kegyelemdöfést

Továbbra sem csillapodtak le a kedélyek Tarr Zoltán adóemeléssel kapcsolatos kijelentése körül. Nagy Attila Tibor pénteken az ATV Híradójának nyilatkozott az ügyről.

Nagy Attila Tibor szerint Tarr Zoltán kijelentése káros a Tiszának (Fotó: Facebook/Nagy Attila Tibor)

Tarr Zoltán kijelentése káros a Tiszának

„Tarr Zoltán nem a legélesebb kés politikailag a fiókban. Tarr Zoltán politikai tehertétellé vált a Tisza számára. Taktikailag lehet védeni, amit a Tisza csinál, hogy titkolózik, a munkacsoportok anyagait nem hozza nyilvánosságra, ezzel nem akar felesleges támadási felületet kelteni. De az, hogy Tarr Zoltán még ki is mondja a világba, hogy ide lőjetek, én elárulom a taktikánkat… Hát erre mondom azt, hogy valószínűleg nem való a politikai pályára egy ilyen ember” – fogalmazott a politológus, aki szerint

a beszéd veszélyezteti a Tisza népszerűségét, és felveti annak a gyanúját is, hogy a párt nem egészen tisztességesen közelít a választókhoz.

Mint ismert, egy kiszivárgott belső dokumentum szerint a Tisza Párt háromkulcsos, progresszív személyi jövedelemadó bevezetését tervezi kormányra kerülése esetén.

Majd ezt követően nyilvánosságra került egy felvétel, amelyen Tarr ráerősített a baloldali párt adóterveire. „Ha valamit most mondok, azt össze lehet úgy rakni, hogy abból bukás is lehet a választáson. Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk, vagy megbukok” – ezekkel a szavakkal vezette fel a Tisza Párt alelnöke az adórendszer témáját egy etyeki fórumon múlt szombaton. „Számtalan olyan dolog van, amiről nem lehet beszélgetni. Ezért mondjuk azt nagyon határozottan, nagyon sok mindent lehet, meg kellene… Választást kell nyerni és utána mindent lehet” – tette hozzá a Tisza alelnöke.

Az ATV cikkében felidézte az ügyben született kormánypárti reakciókat. Orbán Viktor azt írta:

„Most kell észnél lennie a magyar középosztálynak! Ha nem vigyáznak, jön a Tisza-adó.”

Kocsis Máté arról írt: szerinte Magyar Péter most őrjöng, amiért Tarr Zoltán bevallotta, hogy adóemelésre készülnek, és csalóknak, brüsszeli báboknak, hamis trógereknek nevezi a Tiszát. Lázár János szerint a Tisza nem árad, hanem átb.ssza az embereket. Lázár János szerint a családokat csak egy újabb Orbán-kormány védheti meg az adóemeléstől.