Rendkívüli

Figyelem! Ez a nagybank hamarosan megszünteti a bankkártyáját

A Tisza

Elszólta magát a Tisza politikusa, brutális adóemelésre készülnek Magyar Péterék

1 órája
Magyar Péter lebukott – mondta Hollik István, miután kiszivárgott a Tisza Párt gazdasági kabinetjének belső feljegyzése, amely szerint háromkulcsos adórendszerrel emelnék a személyi jövedelemadót. A KDNP-s képviselő emlékeztetett: nemcsak a dokumentum, hanem Bódis Kriszta, a Tisza szociálpolitikusa is utalt az adórendszer átalakítására, amikor a családi adókedvezmény igazságtalanságáról beszélt. Hollik szerint ez bizonyítja, hogy a párt valóban adóemelésre készül.
A Tisza

Magyar Péter lebukott – fogalmazott Hollik István a legújabb videójában arra reagálva, hogy kiszivárgott a Tisza Párt gazdasági kabinetének egy belső feljegyzése, amiből kiderül, hogy Magyar Péter pártja adóemelésre készül. 

Tisza, magyar péter, bódis kriszta, adóemelés,
A Tisza párt brutálisan megemelné az adókat. Fotó: Facebook 

A KDNP országgyűlési képviselője szerint Magyar Péterék visszahoznák a 2010 előtti háromkulcsos adót, ami jelentős adóemelést jelentene szinte minden magyar ember számára. 

Hollik jelezte, hogy Magyar Péter erre rögtön hazugságot kiáltott, azonban a kormánypárti politikus emlékeztetett, hogy Bódis Kriszta, a Tisza Párt szociálpolitikusa a Tisza Párt egyik szakmai kongresszusán az adórendszer átalakítására utalt.

A családi adókedvezmények rendszere esélyegyenlőtlenségeket teremt a jobb módúak támogatásával, a szegényekkel szemben

– fogalmazott a felvételen Bódis.

Hollik szerint azt kellene megmagyaráznia Magyar Péternek, hogy a Tisza szakpolitikusa azt mondta, hogy a családi adókedvezmény igazságtalan.

Ha valami igazságtalan, az azt jelenti, hogy meg akarjátok szüntetni, vagy legalábbis meg akarjátok változtatni. Tehát semmi hazugságról nincs szó. Valóban adóemelésre készültök

– tette hozzá a KDNP képviselője.

Egy újabb bizonyíték Magyar Péter adóemelésére:

Posted by Hollik István on Tuesday, August 26, 2025

 

A Tisza kiszivárgott terve

Az Index írta meg, hogy a birtokukba került a Tisza Párt vezetésének készített feljegyzés, ami szerint háromkulcsos progresszív jövedelemadó bevezetésére készülhetnek Magyar Péterék. A Tisza Párt gazdasági kabinetjének tervei szerint csak egy nagyon szűk rétegnek maradna a mostani adószint, de már az átlagbér is 22 százalékos adósávba esne. 1,25 millió forint fölött pedig már jönne a 33 százalékos sáv is.

Mindezt annak ellenére tervezgetik a Tisza Pártban, hogy Magyar Péter korábban még a személyi jövedelemadó (szja) jelentős csökkentését ígérte.

A Tisza Párt még tavasszal ugyanis arról kérdezte a szimpatizánsait a Nemzet hangja elnevezésű konzultációban: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a személyi jövedelemadó (szja) egységesen 9 százalékra csökkenjen?” A kérdőívet kitöltő 1,137 millió ember döntő többsége – több mint 900 ezer ember – pedig érthető módon a belengetett jelentős adócsökkentésre szavazott.

Magyar Péter most rogáni propagandát emleget, és azt javasolta követőinek, hogy inkább ne olvassanak Indexet (se). 

 

 

 

