Elszólta magát a Tisza politikusa, brutális adóemelésre készülnek Magyar Péterék

Magyar Péter lebukott – fogalmazott Hollik István a legújabb videójában arra reagálva, hogy kiszivárgott a Tisza Párt gazdasági kabinetének egy belső feljegyzése, amiből kiderül, hogy Magyar Péter pártja adóemelésre készül.

A KDNP országgyűlési képviselője szerint Magyar Péterék visszahoznák a 2010 előtti háromkulcsos adót, ami jelentős adóemelést jelentene szinte minden magyar ember számára.

Hollik jelezte, hogy Magyar Péter erre rögtön hazugságot kiáltott, azonban a kormánypárti politikus emlékeztetett, hogy Bódis Kriszta, a Tisza Párt szociálpolitikusa a Tisza Párt egyik szakmai kongresszusán az adórendszer átalakítására utalt.

A családi adókedvezmények rendszere esélyegyenlőtlenségeket teremt a jobb módúak támogatásával, a szegényekkel szemben

– fogalmazott a felvételen Bódis.

Hollik szerint azt kellene megmagyaráznia Magyar Péternek, hogy a Tisza szakpolitikusa azt mondta, hogy a családi adókedvezmény igazságtalan.

Ha valami igazságtalan, az azt jelenti, hogy meg akarjátok szüntetni, vagy legalábbis meg akarjátok változtatni. Tehát semmi hazugságról nincs szó. Valóban adóemelésre készültök

– tette hozzá a KDNP képviselője.

A Tisza kiszivárgott terve

Az Index írta meg, hogy a birtokukba került a Tisza Párt vezetésének készített feljegyzés, ami szerint háromkulcsos progresszív jövedelemadó bevezetésére készülhetnek Magyar Péterék. A Tisza Párt gazdasági kabinetjének tervei szerint csak egy nagyon szűk rétegnek maradna a mostani adószint, de már az átlagbér is 22 százalékos adósávba esne. 1,25 millió forint fölött pedig már jönne a 33 százalékos sáv is.

Mindezt annak ellenére tervezgetik a Tisza Pártban, hogy Magyar Péter korábban még a személyi jövedelemadó (szja) jelentős csökkentését ígérte.

A Tisza Párt még tavasszal ugyanis arról kérdezte a szimpatizánsait a Nemzet hangja elnevezésű konzultációban: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a személyi jövedelemadó (szja) egységesen 9 százalékra csökkenjen?” A kérdőívet kitöltő 1,137 millió ember döntő többsége – több mint 900 ezer ember – pedig érthető módon a belengetett jelentős adócsökkentésre szavazott.