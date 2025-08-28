Itt a bizonyíték: tényleg bevezetné a Tisza-adót Magyar Péter

A Mandiner beszámolója szerint egy etyeki fórumon a tiszás Tarr Zoltán, Magyar Péter alelnöke és Dálnoki Áron, a párt gazdasági munkacsoportjának vezetője – aki a kiszivárgott adóprogram kidolgozója – nyíltan jelezték, hogy többkulcsos adó bevezetését tervezik. Hozzátették: azért nem beszélnek erről nyíltan a kampányban, mert választási időszak van, de győzelem esetén „mindent lehet”.

A Tisza-adóval minden magyar ember rosszabbul járna (Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP)

A cikk szerint a rendezvényen

Dálnoki Áron szavazásra bocsátotta a többkulcsos adó kérdését, amelyet a jelenlévők mintegy nyolcvan százaléka támogatott.

A Mandiner beszámolója szerint ezt követően Tarr Zoltán szólalt fel, aki arról beszélt, hogy a választás előtt számos kérdést nem szabad nyíltan felvetni, mert az a Tisza számára politikai kockázatot jelentene. Úgy fogalmazott: „előbb meg kell nyerni a választást, és utána mindent lehet.”

Tarr azt is elmondta:

Ha ma erről beszélgetünk – nem itt, hanem valahol másutt –, akkor nem kérdés az emberek nagy százalékának, hogy természetszerűleg, ha mindenki ugyanannyit fizet, akkor az egy igazságos dolog. Nem?

A Mandiner szerint Tarr kérdésfelvetése eleve félrevezető volt, hiszen az egykulcsos adó nem azt jelenti, hogy mindenki azonos összeget fizet: a magasabb jövedelműek ebben a rendszerben is nominálisan több adót fizetnek.

Amint arról az Origo korábban beszámolt, az Index birtokába került dokumentum szerint a Tisza Párt kormányra kerülése esetén jelentős mértékben megemelné a személyi jövedelemadó (szja) mértékét. A tervek alapján háromkulcsos rendszer lépne életbe, amely már az átlagkeresetűeket is jóval nagyobb teherrel sújtaná.

A tervek alapján már az átlagbér is a 22 százalékos adókulcs alá tartozna, míg a havi 1 millió 250 ezer forint feletti jövedelmeket 33 százalékos adóval sújtanák.

Ráadásul a javaslat az adókedvezmények teljes rendszerének átalakítását is kilátásba helyezi, ami érintené a 25 év alattiak és a többgyermekes édesanyák szja-mentességét, valamint a családi adókedvezményt is – ez pedig akár havi százezres nagyságrendű kiesést jelenthetne a családoknak.