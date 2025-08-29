Másfél milliót venne el tőled a Tisza-adó – Brutális csapás a fiatalokra

A kiszivárgott tervek szerint a Tisza Párt eltörölné az egykulcsos adórendszert, és bevezetné a többkulcsos, progresszív szja-rendszert. A KSH adatai alapján a 20–29 évesek átlagosan 590 000 Ft bruttó jövedelmet keresnek, így a 22%-os adókulcs már ebbe a kategóriába sorolná őket – írja a Mandiner.

Dálnoki Áron, a Tisza Párt gazdasági tanácsadója és Magyar Péter, a párt elnöke (kép forrása: Facebook)

Szívhatnak a pályakezdők a Tisza-adó miatt

Jelenleg a 25 év alatti fiatalok szja-mentességet élveznek, de a tervekkel együtt ez is veszélybe kerülhet. Az éves szinten így kieső összeg meghaladja az 1,2 millió forintot.

Egyszóval: milliós kiesés

Amennyiben a tiszás javaslatok megvalósulnak, a fiatal dolgozók átlagos jövedelméből évente több mint másfél millió forintot vonna el az állam. Ez mérhetetlenül nehézzé tenné az életkezdést, pályára állást és önállósodást.

A Tisza-csomag hiánypótló gazdasági reformnak ígérkezik, de a szövete finoman szólva is kérdéses: a fiatalok életkezdése helyett éppenséggel akadályozhatja azt, súlyos anyagi veszteséget okozva. Az esetleges tiszás kormányzati szándék nyílt vitát igényelne – különösen a korosztálynál, amelynek a legnagyobb szüksége lenne minden forintra.