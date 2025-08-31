Menczer nem kertelt: „Hazudnak, átvernek és lenyúlnák a pénzedet, ha hagyjuk – de nem hagyjuk!”

Az emberek pénzét lenyúlják, aztán már könnyen tehetnek kedvezményeket a multiknak és a bankoknak. Régi brüsszeli recept – írja Menczer Tamás. „Magyar Péter hazudik és átver. Egész életében ezt csinálta. Mindent megígér, aztán jön a feketeleves.
Szegény Judit az ezredik hazug ígéret után is a nadrágszíjat meg a diktafont kapta.
Az országnak meg az ezredik hazug ígéret után is csak a Tisza-adó jönne.”
„Az lehet, hogy Tarr Zoltán egy agyhalott idióta, ahogy Magyar Péter az EP-képviselőiről ezt elmondta, de az biztos, hogy egy sunyi, hazug gazember; pont olyan, mint a főnöke.”
A választás után MINDENT lehet.”
Zoltán bevallotta, hogy hazudnak, átvernek és lenyúlnák a pénzedet. Ha hagyjuk. De nem hagyjuk.
„Vége van, Kicsi!”
– üzente Menczer Tamás.