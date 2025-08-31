Menczer nem kertelt: „Hazudnak, átvernek és lenyúlnák a pénzedet, ha hagyjuk – de nem hagyjuk!”

Az emberek pénzét lenyúlják, aztán már könnyen tehetnek kedvezményeket a multiknak és a bankoknak. Régi brüsszeli recept – írja Menczer Tamás. „Magyar Péter hazudik és átver. Egész életében ezt csinálta. Mindent megígér, aztán jön a feketeleves.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke beszédet mond a Szent István-bazilika előtt, mielőtt országjárásra indul 2025. május 14-én (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

Szegény Judit az ezredik hazug ígéret után is a nadrágszíjat meg a diktafont kapta.

Az országnak meg az ezredik hazug ígéret után is csak a Tisza-adó jönne.”