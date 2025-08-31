Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Baleset miatt több kilométeres a torlódás Budapest felé az M3-ason

Menczer Tamás

Menczer nem kertelt: „Hazudnak, átvernek és lenyúlnák a pénzedet, ha hagyjuk – de nem hagyjuk!”

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Augusztus 31., vasárnap – vége van. Az elmúlt hétre úgy emlékeznek majd, mint amikor végleg bebizonyosodott, amit mindig mondtunk. Magyar Péter és a Tisza bevezetné a Tisza-adót. Magyar Péternek senki nem fontos, csak a brüsszeli gazdái. Menczer Tamás rendhagyó eszmefuttatása a kommunikációs igazgató Facebook-oldaláról.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Menczer TamásTisza PártTisza-csomagMagyar Péteradóemelés

Az emberek pénzét lenyúlják, aztán már könnyen tehetnek kedvezményeket a multiknak és a bankoknak. Régi brüsszeli recept – írja Menczer Tamás. „Magyar Péter hazudik és átver. Egész életében ezt csinálta. Mindent megígér, aztán jön a feketeleves.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (k), mielőtt országjárásra indul a Szent István Bazilika előtt 2025. május 14-én. Az ellenzéki párt elnöke egy magyar nemzeti lobogóval és egy hátizsákkal Budapesttől gyalog csaknem 300 kilométert tesz meg a romániai Nagyváradig. MTI/Balogh Zoltán
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke beszédet mond a Szent István-bazilika előtt, mielőtt országjárásra indul 2025. május 14-én (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

Szegény Judit az ezredik hazug ígéret után is a nadrágszíjat meg a diktafont kapta.

Az országnak meg az ezredik hazug ígéret után is csak a Tisza-adó jönne.”

„Az lehet, hogy Tarr Zoltán egy agyhalott idióta, ahogy Magyar Péter az EP-képviselőiről ezt elmondta, de az biztos, hogy egy sunyi, hazug gazember; pont olyan, mint a főnöke.”

„Ma tényleg összeomlott az amúgy is ideggyenge pojáca” – jönnek a reakciók a Tisza-vezér ámokfutására

A választás után MINDENT lehet.”

Zoltán bevallotta, hogy hazudnak, átvernek és lenyúlnák a pénzedet. Ha hagyjuk. De nem hagyjuk.

„Vége van, Kicsi!” 

– üzente Menczer Tamás.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!