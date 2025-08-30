Így végezné ki a turizmust a Tisza Párt háromkulcsos adóterve

Hírlevél

Szakértők szerint a háromkulcsos adózás bevezetése jelentős hatással lehet a hazai munkaerőpiacra és a feketegazdaság erősödésére. A Tisza-adó turisztikai ágazatot különösen érzékenyen érintheti, újra felerősödhet a feketemunka.
Beláthatatlan következményei lehetnek a magyar munkaerőpiacon a többkulcsos adórendszernek, ami amellett, hogy lassítja a bérdinamikát, a foglalkoztatás visszaeséséhez, a feketegazdaság erősödéséhez is vezethet – ezt nyilatkozták a megkérdezett szakértők a Magyar Nemzetnek a Tisza-adó kapcsán. Mint ismert, kedden kiszivárgott egy dokumentum, amelyből az derült ki, hogy a Tisza Párt az adórendszer gyökeres átalakítására készül. A párt gazdasági kabinetje a tervezet szerint ugyanis háromkulcsos adórendszer bevezetésére tett javaslatot.

A legszebb helyek közé került Lillafüred.
A Tisza-adó kedvezőtlen hatással lenne a turizmusra. 
Fotó: MTI/Faludi Imre

A Tisza-adó kedvezőtlen hatásai

Ha a többkulcsos személyi jövedelemadóról (szja) van szó, akkor érdemes több ágazatot is számba venni. Ezek közül kulcsfontosságú szektor az utóbbi években rendkívül dinamikusan bővülő turizmus, amely jelentősen hozzájárul az ország gazdasági teljesítményéhez. Egyes becslések szerint a vendéglátással együtt a GDP tíz százalékát állítja elő, illetve a foglalkoztatásban is komoly szerepet tölt be, hiszen nagyjából négyszázezren dolgoznak a szektorban, közülük nagyon sokan idénymunkában. Esetükben különösen érzékeny kérdés az adókulcsok nagysága – mondta a Magyar Nemzetnek Pásztor Szabolcs, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója.

Ha bármiféle adóváltoztatás történik, akkor

  • az ott dolgozók elkölthető jövedelme csökken, 
  • erősödhet az adóelkerülés, 
  • a fekete-, illetve szürkegazdaság szerepe és
  • a nem hivatalos foglalkoztatás.
    Előfordulhat az is, hogy – látva a magasabb az adófizetési kötelezettséget – akik korábban szezonálisan a turizmusban dolgoztak, nem fognak olyan intenzitással a turizmusban, de más területen sem dolgozni. Mint mondta, a turizmus a feketegazdaság által az egyik legérintettebb szektor volt korábban, amelyet a kormányzat több intézkedéssel igyekezett visszaszorítani. 

 

