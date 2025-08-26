Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Kiszivárgott a titkos terv: Oroszország NATO-csatlakozásáról van szó

Tisza Pár

A Tisza nem az, aminek látszik: lehullott az álarc Magyar Péterékről

28 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Lehullott az álarc – jelentette ki Hankó Balázs, aki tájékoztatott: a Tisza Párt valójában adóemelésekkel sújtaná a magyar családokat. A kulturális és innovációs miniszter Facebook-videójában arra figyelmeztetett: Magyar Péterék tervei egy diplomás házaspárnak akár több mint egymillió forint pluszterhet is jelenthetnek évente.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Tisza PárDálnoki ÁronMagyar-csomagHankó Balázs

Lehullott az álarc. A Tisza párt nem a magyar családok és a magyar emberek érdekeit képviseli. Adóemelést akarnak – tájékoztatott Facebook-videójában Hankó Balázs.

magyar péter, tisza, terv, adó
A Tisza párt tervei egy diplomás házaspárnak akár több mint egymillió forint pluszterhet is jelenthetnek évente (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

Mint korábban beszámoltunk róla: az Index birtokába került feljegyzés szerint a Tisza Párt gazdasági munkacsoportja – amelynek munkáját Dálnoki Áron koordinálja – egy hosszabb, összetett gazdasági programot készített, amit azóta gazdasági szakemberek szélesebb körének is bemutattak. 

 

Magyar Péterék Tisza győzelem esetén adót emelnének

A hírek szerint olyan, a Tisza Párt holdudvarához tartozó közgazdászok kezén is átment ez az anyag, mint Bod Péter Ákos, vagy a Tisza Párt kongresszusán nemrég feltűnt korábbi fideszes államtitkár, Kármán András.

A portál úgy tudja, a munkacsoport vaskos személyijövedelemadó-emelésről szóló javaslatot készített a Magyar Péter vezette párt számára. Az elképzelés lényege, hogy már az átlagos jövedelműek adóját is megemelné, emellett áttekintenék a kedvezményeket – utóbbi magyarul nem jelenthet mást, mint hogy csökkentenék, elvennék azokat.

A kulturális és innovációs miniszter tájékoztatott: egy diplomás házaspár esetén több, mint 1 millió forintot is jelenthet az az összeg, amelyet Magyar Péter kivenne a magyar családok zsebéből. Mint Hankó Balázs kiemelte: ők ezzel szemben a magyar családokért dolgoznak.

 

Magyar-csomag
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!