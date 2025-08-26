A Tisza nem az, aminek látszik: lehullott az álarc Magyar Péterékről

Lehullott az álarc. A Tisza párt nem a magyar családok és a magyar emberek érdekeit képviseli. Adóemelést akarnak – tájékoztatott Facebook-videójában Hankó Balázs.

A Tisza párt tervei egy diplomás házaspárnak akár több mint egymillió forint pluszterhet is jelenthetnek évente (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

Mint korábban beszámoltunk róla: az Index birtokába került feljegyzés szerint a Tisza Párt gazdasági munkacsoportja – amelynek munkáját Dálnoki Áron koordinálja – egy hosszabb, összetett gazdasági programot készített, amit azóta gazdasági szakemberek szélesebb körének is bemutattak.

Magyar Péterék Tisza győzelem esetén adót emelnének

A hírek szerint olyan, a Tisza Párt holdudvarához tartozó közgazdászok kezén is átment ez az anyag, mint Bod Péter Ákos, vagy a Tisza Párt kongresszusán nemrég feltűnt korábbi fideszes államtitkár, Kármán András.

A portál úgy tudja, a munkacsoport vaskos személyijövedelemadó-emelésről szóló javaslatot készített a Magyar Péter vezette párt számára. Az elképzelés lényege, hogy már az átlagos jövedelműek adóját is megemelné, emellett áttekintenék a kedvezményeket – utóbbi magyarul nem jelenthet mást, mint hogy csökkentenék, elvennék azokat.

A kulturális és innovációs miniszter tájékoztatott: egy diplomás házaspár esetén több, mint 1 millió forintot is jelenthet az az összeg, amelyet Magyar Péter kivenne a magyar családok zsebéből. Mint Hankó Balázs kiemelte: ők ezzel szemben a magyar családokért dolgoznak.