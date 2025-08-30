Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Kisodródott, letarolt két táblát, majd holtan végezte az árokban

Szalai Piroska

Így jön ki a matek: 4 millió embernek csökkenne a fizetése a Tisza adóemelése miatt

47 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szalai Piroska pontról pontra levezette, hogyan jött ki a 4 milliós szám. A szakértő arra jutott, hogy hatalmas ára lenne annak, ha a Tisza megszerezné a kasszakulcsot.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szalai PiroskaTisza PártMagyar Péteradóemelés

„Ha azt nézzük, hogy szakmai szempontok alapján hány embert érintene negatívan a Tisza adójavaslata, én 4 millió főt becsülök” – így jött ki a matek a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) szakemberénél. Szalai Piroska szerint amennyiben a Magyar Péterék által erőltetett többkulcsos adózás, vagy a kedvezmények és a mentességek „szűkítése” gyakorlatilag mindenkit érinteni fog.

Szalai Piroska miniszterelnöki megbízott, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Gazdasági és Versenyképesség Kutatóintézete (GVKI) munkatársa beszédet mond a Diploma és gyermekvállalás címmel megrendezett szakmai konferencián a Nemzeti Közszolgálati Egyetem dísztermében 2025. április 24-én. MTI/Lakatos Péter
Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Gazdasági és Versenyképesség Kutatóintézete (GVKI) munkatársa véleményezte a Tisza adójavaslatát (Fotó: MTI/Lakatos Péter)

Szétszedték a Tisza javaslatát 

Szalai pontról pontra levezette, hogyan jutott erre a megállapításra:

  1. a NAV májusban megjelent évkönyve szerint 2023-ban 4.833.969 fő vallott be keresetet. Ebben benne vannak a munkaviszonyból és az egyéb jogviszonyokból származó keresetek is. 
  2. értelemszerűen most 2026-ra kell becsülni. A KSH időszaki átlagokat mutató statisztikái szerint idén az első negyedévben többen, a másodikban nagyon kicsit kevesebben dolgoztak, mint 2023-ban. Így a biztonság kedvéért jövőre számoljunk összesen 4,8 millió összevont jövedelmet bevallóval. 
  3. azt már tudjuk, hogy a minimálbér közel 4 millió forint lesz éves szinten, a garantált bérminimum pedig legalább 4,7 millió forint, s ehhez az alapbérhez jönnek még a rendszeres és az évben megkapott nem rendszeres kereseti elemek. Így pesszimistának is mondható az a becslés, hogy maximum egymillió adózónak lesz 5 millió forint alatti az éves összevonás alá eső jövedelme, 3,8 millióan pedig átlépik a 22%-os sávhatárt a Tisza-adó esetén.
  4. az 5 millió forint alatti egymillió adózóból nagyon valószínű, hogy találunk 200 ezer olyant, aki júniusban jogosult volt valamilyen kedvezményre vagy mentességre, és júliustól már nem. Például családi adókedvezményre, 25 év alattiak, 30 év alatti anyák, 40 év alatti kétgyermekes anyák, 3 vagy többgyermekes anyák adómentességére, első házasok adókedvezményére. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!