Így jön ki a matek: 4 millió embernek csökkenne a fizetése a Tisza adóemelése miatt

„Ha azt nézzük, hogy szakmai szempontok alapján hány embert érintene negatívan a Tisza adójavaslata, én 4 millió főt becsülök” – így jött ki a matek a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) szakemberénél. Szalai Piroska szerint amennyiben a Magyar Péterék által erőltetett többkulcsos adózás, vagy a kedvezmények és a mentességek „szűkítése” gyakorlatilag mindenkit érinteni fog.
Szétszedték a Tisza javaslatát
Szalai pontról pontra levezette, hogyan jutott erre a megállapításra:
a NAV májusban megjelent évkönyve szerint 2023-ban 4.833.969 fő vallott be keresetet. Ebben benne vannak a munkaviszonyból és az egyéb jogviszonyokból származó keresetek is.
értelemszerűen most 2026-ra kell becsülni. A KSH időszaki átlagokat mutató statisztikái szerint idén az első negyedévben többen, a másodikban nagyon kicsit kevesebben dolgoztak, mint 2023-ban. Így a biztonság kedvéért jövőre számoljunk összesen 4,8 millió összevont jövedelmet bevallóval.
azt már tudjuk, hogy a minimálbér közel 4 millió forint lesz éves szinten, a garantált bérminimum pedig legalább 4,7 millió forint, s ehhez az alapbérhez jönnek még a rendszeres és az évben megkapott nem rendszeres kereseti elemek. Így pesszimistának is mondható az a becslés, hogy maximum egymillió adózónak lesz 5 millió forint alatti az éves összevonás alá eső jövedelme, 3,8 millióan pedig átlépik a 22%-os sávhatárt a Tisza-adó esetén.
az 5 millió forint alatti egymillió adózóból nagyon valószínű, hogy találunk 200 ezer olyant, aki júniusban jogosult volt valamilyen kedvezményre vagy mentességre, és júliustól már nem. Például családi adókedvezményre, 25 év alattiak, 30 év alatti anyák, 40 év alatti kétgyermekes anyák, 3 vagy többgyermekes anyák adómentességére, első házasok adókedvezményére.
