Minél többet dolgozol, annál inkább kitolna veled a Tisza-csomag

A Tisza Párt többkulcsos adórendszere azokkal lenne a legigazságtalanabb, akik főállásuk mellett kénytelenek másodállásban dolgozni – mutatott rá a Mandiner. A portál kiemeli, hogy a Tisza-csomag alapján a másodállásos kereset után is többet kellene adózni, mint a jelenlegi rendszerben, ez pedig legalább tízezer forintos havi bércsökkenéssel járna. Noha Magyar Péter azt állítja, hogy a Tisza Párt kormányra kerülése esetén adót csökkentene, a korábban kiszivárgott, komoly adóemelésekről szóló dokumentumok és szakértői vélemények mást bizonyítanak – számolt be a Magyar Nemzet.

Többkulcsos adót tervez a Tisza, erről beszélt a párt alelnöke, Tarr Zoltán (j) (Fotó: MTI)

Nem cáfolják a tiszások az szja-emelésre vonatkozó terveket

Dálnoki Áron, a párt gazdasági koordinátora a Magyar Nemzet kérdésére, hogy fontolgatják-e a jelenlegi egykulcsos (15 százalékos) személyi jövedelemadó megváltoztatását, azt válaszolta:

figyeljék Magyar Péter erről szóló kommunikációját, a konkrét terveket pedig majd később hozzák nyilvánosságra. Vagyis Dálnoki csak a feljegyzés létét tagadta, de nem cáfolta kategorikusan az szja-emelésre vonatkozó terveket.

A Tiszával szorosan együttműködő közgazdász, Petschnig Mária Zita már márciusban azt mondta: aki áfát akar csökkenteni, az egyúttal adót akar emelni. Petschnig emellett elhibázott lépésnek tartotta az egykulcsos adó bevezetését, és 2010 óta folyamatosan a megszorítások bevezetése mellett érvelt.