Minél többet dolgozol, annál inkább kitolna veled a Tisza-csomag

A Tisza Párt többkulcsos adórendszere azokkal lenne a legigazságtalanabb, akik főállásuk mellett kénytelenek másodállásban dolgozni – mutatott rá a Mandiner. A portál kiemeli, hogy a Tisza-csomag alapján a másodállásos kereset után is többet kellene adózni, mint a jelenlegi rendszerben, ez pedig legalább tízezer forintos havi bércsökkenéssel járna. Noha Magyar Péter azt állítja, hogy a Tisza Párt kormányra kerülése esetén adót csökkentene, a korábban kiszivárgott, komoly adóemelésekről szóló dokumentumok és szakértői vélemények mást bizonyítanak – számolt be a Magyar Nemzet.
Dálnoki Áron, a párt gazdasági koordinátora a Magyar Nemzet kérdésére, hogy fontolgatják-e a jelenlegi egykulcsos (15 százalékos) személyi jövedelemadó megváltoztatását, azt válaszolta:
figyeljék Magyar Péter erről szóló kommunikációját, a konkrét terveket pedig majd később hozzák nyilvánosságra. Vagyis Dálnoki csak a feljegyzés létét tagadta, de nem cáfolta kategorikusan az szja-emelésre vonatkozó terveket.
A Tiszával szorosan együttműködő közgazdász, Petschnig Mária Zita már márciusban azt mondta: aki áfát akar csökkenteni, az egyúttal adót akar emelni. Petschnig emellett elhibázott lépésnek tartotta az egykulcsos adó bevezetését, és 2010 óta folyamatosan a megszorítások bevezetése mellett érvelt.
Bojár Gábor, a Tisza egyik legnagyobb támogatója – aki rendszeresen felszólal a párt mellett – idén tavasszal szintén arról beszélt, hogy örömmel venné a magasabb kulcsos szja-t.
A Tisza Párt körüli szakértők által elképzelt adórendszerben a jelenlegi, 15 százalékos adózás 416 666 forint bruttó keresetig alkalmazható, minden további megszerzett adóköteles bevétel már a 22 százalékos új adókulcs alá tartozna.
Vagyis abban az esetben is tízezres nagyságrendű nettó fizetéscsökkenést jelentene az adórendszer átalakítása, ha egy magyar munkavállaló a főállása mellett másodállást is vállalna.
A Mandiner rámutatott, hogy ha egy teljes munkaidős alkalmazott a garantált bérminimum összegét kapja, azaz jövőre akár 390 forint körüli bruttó fizetést is – juttatások és bónuszok nélkül – és mellette egy nem teljes munkaidős (minimálbéres) állásban is dolgozik, mondjuk bruttó 200 ezer forint fizetésért, már ekkor is többet kellene adóznia, mint most. A Tisza Párt által tervezett adórendszerben másodállásban is dolgozó munkavállalóknak legalább 12–15 ezer forintos nettó fizetéscsökkenést okozna a többkulcsos rendszer.