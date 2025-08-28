Tisza-csomag: nem csak az SZJA került célkeresztbe, a családtámogatás és a rezsicsökkentés is

"A családi adókedvezmények rendszere esélyegyenlőtlenségeket teremt a jobb módúak támogatásával, a szegényekkel szemben" – szólalt fel a családi adókedvezményel ellen Bódis Kriszta a a Tisza Párt egyik szakmai kongresszusán.

A Tisza-csomag brutális adóemeléseket tartalmaz. Forrás: Facebook

Mindez azért érdekes, mert összefügg egy korábbi cikkünkkel, amelyben beszámoltunk róla: az Index birtokába került feljegyzés szerint a Tisza Párt gazdasági munkacsoportja egy hosszabb, összetett gazdasági programot készített, amit azóta gazdasági szakemberek szélesebb körének is bemutattak. A hírek szerint olyan, a Tisza Párt holdudvarához tartozó

közgazdászok kezén is átment ez az anyag, mint Bod Péter Ákos, vagy a Tisza Párt kongresszusán nemrég feltűnt korábbi fideszes államtitkár, Kármán András.

A Mandiner megkeresésésre Bod Péter Ákos úgy reagált, hogy ő nem látta a tervezetet, de szavaiból nem derült ki, hogy ez a július 17-én keltezett feljegyzés végső szövegére vonatkozik, vagy annak előkészítésére is.

Az Index leleplezése szerint, a munkacsoport vaskos személyijövedelemadó-emelésről szóló javaslatot készített a Magyar Péter vezette párt számára. Az elképzelés lényege, hogy már az átlagos jövedelműek adóját is megemelné, emellett áttekintenék és szűkítenék a kedvezményeket és az anyák SZJA-mentességét – utóbbi magyarul nem jelenthet mást, mint hogy csökkentenék, elvennék azokat.

Bódis Kriszta a rezsicsökkentést is támadta

"Gondold el, micsoda tudatformálás a rezsicsökkentés, arra ráállítani az embereket, hogy neked jogod van kevesebbet fizetni az energiáért, és hogyha Te kevesebbet fizetsz, az egyenlő jó dolog, pedig van, amikor többet fizetsz valamiért, az sokkal jobb dolog" – így támadta a rezsicsökkentést Bódis Kriszta 2024 márciusának végén egy interjúban. Magyar Péter egyik legfőbb bizalmasa szerint a rezsicsökkentés rossz dolog, mert így sokan azt hiszik, végtelen energia van számukra. Tekintettel, hogy Bódis Krisztán kívül több tiszás politikus is elmarasztalóan nyilatkozott a rezsicsökkentésről, egyértelműnek látszik a Párt szándéka. A Százdvég be is mutatta, hogy miként emelné Magyar Péter több mint a háromszorosára a magyar emberek rezsiköltségét.