Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Trump hatalmas pofont adott Indiának, csak úgy csattant!

Magyar Péter

Tisza-csomag: nem csak az SZJA került célkeresztbe, a családtámogatás és a rezsicsökkentés is

26 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Bódis Kriszta hónapokkal ezelőtt elszólta magát: a családi adókedvezmények szerinte esélyegyenlőtlenséget teremtenek, mert a jobb módúakat támogatják a szegényekkel szemben. A tiszás kongresszuson tett kijelentés most új értelmet nyer, hiszen a Tisza kiszivárgott gazdasági csomagja brutális adóemelést, a családi kedvezmények leépítését és az átlagjövedelműek megsarcolását tartalmazza, ami a számítások szerint százezres, sőt milliós nagyságrendű elvonást jelentene a magyar családoknak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyar PéterTisza-csomagBódis Kriszta

"A családi adókedvezmények rendszere esélyegyenlőtlenségeket teremt a jobb módúak támogatásával, a szegényekkel szemben" – szólalt fel a családi adókedvezményel ellen Bódis Kriszta a a Tisza Párt egyik szakmai kongresszusán.

A Tisza párt brutálisan megemelné az adókat. Fotó: Facebook Bódis Kriszta, Magyar Péter.
A Tisza-csomag brutális adóemeléseket tartalmaz. Forrás: Facebook

Mindez azért érdekes, mert összefügg egy korábbi cikkünkkel, amelyben beszámoltunk róla: az Index birtokába került feljegyzés szerint a Tisza Párt gazdasági munkacsoportja egy hosszabb, összetett gazdasági programot készített, amit azóta gazdasági szakemberek szélesebb körének is bemutattak.  A hírek szerint olyan, a Tisza Párt holdudvarához tartozó

közgazdászok kezén is átment ez az anyag, mint Bod Péter Ákos, vagy a Tisza Párt kongresszusán nemrég feltűnt korábbi fideszes államtitkár, Kármán András.

A Mandiner megkeresésésre Bod Péter Ákos úgy reagált, hogy ő nem látta a tervezetet, de szavaiból nem derült ki, hogy ez a július 17-én keltezett feljegyzés végső szövegére vonatkozik, vagy annak előkészítésére is.

Az Index leleplezése szerint, a munkacsoport vaskos személyijövedelemadó-emelésről szóló javaslatot készített a Magyar Péter vezette párt számára. Az elképzelés lényege, hogy már az átlagos jövedelműek adóját is megemelné, emellett áttekintenék és szűkítenék a kedvezményeket és az anyák SZJA-mentességét – utóbbi magyarul nem jelenthet mást, mint hogy csökkentenék, elvennék azokat.

Bódis Kriszta a rezsicsökkentést is támadta

"Gondold el, micsoda tudatformálás a rezsicsökkentés, arra ráállítani az embereket, hogy neked jogod van kevesebbet fizetni az energiáért, és hogyha Te kevesebbet fizetsz, az egyenlő jó dolog, pedig van, amikor többet fizetsz valamiért, az sokkal jobb dolog" – így támadta a rezsicsökkentést Bódis Kriszta 2024 márciusának végén egy interjúban. Magyar Péter egyik legfőbb bizalmasa szerint a rezsicsökkentés rossz dolog, mert így sokan azt hiszik, végtelen energia van számukra. Tekintettel, hogy Bódis Krisztán kívül több tiszás politikus is elmarasztalóan nyilatkozott a rezsicsökkentésről, egyértelműnek látszik a Párt szándéka. A Százdvég be is mutatta, hogy miként emelné Magyar Péter több mint a háromszorosára a magyar emberek rezsiköltségét.

Mennyibe fájna a magyaroknak a Tisza-csomag?

Gulyás Gergely korábban elmondta: Magyar Péterék terve a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy átlagfizetéssel rendelkező magyar embernek egy évben 300 ezer forinttal, egy pedagógus házaspárnak évente több mint 700 ezer forinttal több személyi jövedelemadót kellene fizetnie. Egy diplomás házaspárnak pedig, ahol a férj és a feleség is diplomás átlagbért keres, 1,3 millió forinttal kellene több személyi jövedelemadót fizetnie évente

Mint korábban beszámoltunk róla, a budapestieknek ennyibe fájna Magyar Péter adóemelése:

  • I. kerület: bruttó 1 millió 17 ezer 600 forint átlagkereset – jelenlegi nettó: 676 ezer 704 forint; tiszás nettó: 634 ezer 639 forint (-42 ezer  065 forint különbözet)
  • II. kerület: bruttó 1 millió 159 ezer 600 forint átlagkereset – jelenlegi nettó: 771 ezer 134 forint; tiszás nettó: 719 ezer 129 forint (-52 ezer 005 forint különbözet)
  • XI. kerület: bruttó 984 ezer 400 forint átlagkereset – jelenlegi nettó: 654 ezer 626 forint; tiszás nettó: 614 ezer 885 forint (-39 ezer 741 forint különbözet)
  • XII. kerület: bruttó 1 millió 128 ezer 900 forint átlagkereset – jelenlegi nettó: 750 ezer 719 forint; tiszás nettó: 700 ezer 862 forint (-49 ezer 857 forint különbözet)

 

Tisza-csomag
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!