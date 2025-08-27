Tisza-csomag: Magyar Péteréknek pénz kell, elveszik az emberektől

Bármit mondanak, ez akkor is a Gyurcsány-Bajnai módszer: ha pénz kell, elveszik az emberektől! – reagált a Tisza-csomagra Nagy Márton, Magyarország nemzetgazdasági minisztere.

A Tisza új adózási rendszere mintegy 1 ezer 300 milliárd forintot venne ki a magyar emberek zsebéből. Fotó: Polyák Attila

Mint korábban beszámoltunk róla: az Index birtokába került feljegyzés szerint a Tisza Párt gazdasági munkacsoportja – amelynek munkáját Dálnoki Áron koordinálja – egy hosszabb, összetett gazdasági programot készített, amit azóta gazdasági szakemberek szélesebb körének is bemutattak. A hírek szerint olyan, a Tisza Párt holdudvarához tartozó

közgazdászok kezén is átment ez az anyag, mint Bod Péter Ákos, vagy a Tisza Párt kongresszusán nemrég feltűnt korábbi fideszes államtitkár, Kármán András.

A portál úgy tudja, a munkacsoport vaskos személyijövedelemadó-emelésről szóló javaslatot készített a Magyar Péter vezette párt számára. Az elképzelés lényege, hogy már az átlagos jövedelműek adóját is megemelné, emellett áttekintenék a kedvezményeket – utóbbi magyarul nem jelenthet mást, mint hogy csökkentenék, elvennék azokat.

Magyar Péterék elvennék a pénzt az emberektől

A tervek szerint egy többkulcsos adórendszert vezetnének be, amely legnagyobb mértékben a középosztályt sújtaná. Az eddigi évek munkájával elért bérnövekedés eredményeit egyszerűen elvennék a keményen dolgozó emberektől. Ez nem reform, hanem a magyar családok kíméletlen megsarcolása! – írta Nagy Márton. Mint kifejtette, a Tisza új adózási rendszere mintegy 1 ezer 300 milliárd forintot venne ki a magyar emberek zsebéből. Ez egy foglalkoztatottra vetítve átlagosan éves szinten 276 ezer forint elvonást jelenthet, ami mindenki számára komoly érvágás.

Mint kifejtette, a középosztály és a családosok lennének a Magyar Péter-féle pénzszivattyú legnagyobb vesztesei. Néhány példát is felsorolt. Mint írta:

Már havi bruttó 400 ezer forintos fizetés fölött mindenki rosszul jár, és nincs olyan sáv, ahol bárki is kevesebb adót fizetne a mostanihoz képest.

Már a bruttó átlagbért keresők (704 ezer 400 forint/hó) esetén is havi 20 ezer forintot, éves szinten 242 ezer Ft-ot vennének ki az emberek zsebéből.

Egy átlagos rendőr bérét (902 ezer forint/hó) havi 34 ezer forinttal csökkentenék.

Egy középiskolai tanár most megemelt átlagos bérét (883 ezer forint/hó) havi 33 ezer forinttal tennék kevesebbé.

Egy most már jól kereső szakorvos bérét (2 millió 511 ezer forint/hó) pedig visszacsökkentenék havi szinten 285 ezer forinttal.

A miniszter kifejtette, ők nem fogják hagyni a Tiszának, hogy ezt véghezvigyék.