Tisza-csomag: Magyar Péteréknek pénz kell, elveszik az emberektől

Bármit mondanak, ez akkor is a Gyurcsány-Bajnai módszer: ha pénz kell, elveszik az emberektől! – reagált a Tisza-csomagra Nagy Márton, Magyarország nemzetgazdasági minisztere.
Mint korábban beszámoltunk róla: az Index birtokába került feljegyzés szerint a Tisza Párt gazdasági munkacsoportja – amelynek munkáját Dálnoki Áron koordinálja – egy hosszabb, összetett gazdasági programot készített, amit azóta gazdasági szakemberek szélesebb körének is bemutattak. A hírek szerint olyan, a Tisza Párt holdudvarához tartozó
közgazdászok kezén is átment ez az anyag, mint Bod Péter Ákos, vagy a Tisza Párt kongresszusán nemrég feltűnt korábbi fideszes államtitkár, Kármán András.
A portál úgy tudja, a munkacsoport vaskos személyijövedelemadó-emelésről szóló javaslatot készített a Magyar Péter vezette párt számára. Az elképzelés lényege, hogy már az átlagos jövedelműek adóját is megemelné, emellett áttekintenék a kedvezményeket – utóbbi magyarul nem jelenthet mást, mint hogy csökkentenék, elvennék azokat.
A tervek szerint egy többkulcsos adórendszert vezetnének be, amely legnagyobb mértékben a középosztályt sújtaná. Az eddigi évek munkájával elért bérnövekedés eredményeit egyszerűen elvennék a keményen dolgozó emberektől. Ez nem reform, hanem a magyar családok kíméletlen megsarcolása! – írta Nagy Márton. Mint kifejtette, a Tisza új adózási rendszere mintegy 1 ezer 300 milliárd forintot venne ki a magyar emberek zsebéből. Ez egy foglalkoztatottra vetítve átlagosan éves szinten 276 ezer forint elvonást jelenthet, ami mindenki számára komoly érvágás.
Mint kifejtette, a középosztály és a családosok lennének a Magyar Péter-féle pénzszivattyú legnagyobb vesztesei. Néhány példát is felsorolt. Mint írta:
A miniszter kifejtette, ők nem fogják hagyni a Tiszának, hogy ezt véghezvigyék.
Európa legnagyobb adócsökkentési programját hajtjuk végre: 2025 júliusától adómentes lett a CSED, a GYED és az örökbefogadói díj is, októbertől pedig érkezik a háromgyermekes anyák, 2026 januárjától a 30 év alatti anyák, valamint a 40 év alatti kétgyermekes anyák teljes személyi jövedelemadó-mentessége, emellett 2026-ra két lépcsőben megduplázzuk a családi adókedvezményt is – írta.
A tárcavezető szerint a választás világos: vagy adóemelés, megszorítás és elvonás a Tisza Párt tervei alapján a balliberális papírforma szerint, vagy adócsökkentés, családbarát támogatások és bérnövekedés, amit a nemzeti kormány garantál.
Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Polyák Attila)