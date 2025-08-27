Hírlevél

Rendkívüli

Örömlányok és drog – repült a teljes magyar felső vezetés a német multinál

Magyar Péter

Tisza-csomag: Magyar Péteréknek pénz kell, elveszik az emberektől

„Ez a Gyurcsány–Bajnai-féle módszer: ha pénz kell, elveszik az emberektől” – reagált a Tisza-csomagra Nagy Márton. A nemzetgazdasági miniszter szerint Magyar Péter pártjának adóemelési tervei a középosztályt és a családosokat sújtanák leginkább, évente több százezer forintot vonva el a dolgozó emberektől, miközben a kormány éppen Európa legnagyobb adócsökkentési programját hajtja végre.
Bármit mondanak, ez akkor is a Gyurcsány-Bajnai módszer: ha pénz kell, elveszik az emberektől! – reagált a Tisza-csomagra Nagy Márton, Magyarország nemzetgazdasági minisztere.

A Tisza új adózási rendszere mintegy 1 ezer 300 milliárd forintot venne ki a magyar emberek zsebéből. Fotó: Polyák Attila

Mint korábban beszámoltunk róla: az Index birtokába került feljegyzés szerint a Tisza Párt gazdasági munkacsoportja – amelynek munkáját Dálnoki Áron koordinálja – egy hosszabb, összetett gazdasági programot készített, amit azóta gazdasági szakemberek szélesebb körének is bemutattak.  A hírek szerint olyan, a Tisza Párt holdudvarához tartozó

közgazdászok kezén is átment ez az anyag, mint Bod Péter Ákos, vagy a Tisza Párt kongresszusán nemrég feltűnt korábbi fideszes államtitkár, Kármán András.

A portál úgy tudja, a munkacsoport vaskos személyijövedelemadó-emelésről szóló javaslatot készített a Magyar Péter vezette párt számára. Az elképzelés lényege, hogy már az átlagos jövedelműek adóját is megemelné, emellett áttekintenék a kedvezményeket – utóbbi magyarul nem jelenthet mást, mint hogy csökkentenék, elvennék azokat.

 

Magyar Péterék elvennék a pénzt az emberektől

A tervek szerint egy többkulcsos adórendszert vezetnének be, amely legnagyobb mértékben a középosztályt sújtaná. Az eddigi évek munkájával elért bérnövekedés eredményeit egyszerűen elvennék a keményen dolgozó emberektől. Ez nem reform, hanem a magyar családok kíméletlen megsarcolása! – írta Nagy Márton. Mint kifejtette, a Tisza új adózási rendszere mintegy 1 ezer 300 milliárd forintot venne ki a magyar emberek zsebéből. Ez egy foglalkoztatottra vetítve átlagosan éves szinten 276 ezer forint elvonást jelenthet, ami mindenki számára komoly érvágás.

Mint kifejtette, a középosztály és a családosok lennének a Magyar Péter-féle pénzszivattyú legnagyobb vesztesei. Néhány példát is felsorolt. Mint írta:

  •  Már havi bruttó 400 ezer forintos fizetés fölött mindenki rosszul jár, és nincs olyan sáv, ahol bárki is kevesebb adót fizetne a mostanihoz képest.
  •  Már a bruttó átlagbért keresők (704 ezer 400 forint/hó) esetén is havi 20 ezer forintot, éves szinten 242 ezer Ft-ot vennének ki az emberek zsebéből.
  •  Egy átlagos rendőr bérét (902 ezer forint/hó) havi 34 ezer forinttal csökkentenék.
  •  Egy középiskolai tanár most megemelt átlagos bérét (883 ezer forint/hó) havi 33 ezer forinttal tennék kevesebbé.
  •  Egy most már jól kereső szakorvos bérét (2 millió 511 ezer forint/hó) pedig visszacsökkentenék havi szinten 285 ezer forinttal.

A miniszter kifejtette, ők nem fogják hagyni a Tiszának, hogy ezt véghezvigyék.

 

Adócsökkentési programot hajt végre a kormány

Európa legnagyobb adócsökkentési programját hajtjuk végre: 2025 júliusától adómentes lett a CSED, a GYED és az örökbefogadói díj is, októbertől pedig érkezik a háromgyermekes anyák, 2026 januárjától a 30 év alatti anyák, valamint a 40 év alatti kétgyermekes anyák teljes személyi jövedelemadó-mentessége, emellett 2026-ra két lépcsőben megduplázzuk a családi adókedvezményt is – írta.

A tárcavezető szerint a választás világos: vagy adóemelés, megszorítás és elvonás a Tisza Párt tervei alapján a balliberális papírforma szerint, vagy adócsökkentés, családbarát támogatások és bérnövekedés, amit a nemzeti kormány garantál.

 

Mennyibe fájna a budapestieknek a Tisza-csomag?

Mint korábban beszámoltunk róla, a budapestieknek ennyibe fájna Magyar Péter adóemelése:

  • I. kerület: bruttó 1 millió 17 ezer 600 forint átlagkereset – jelenlegi nettó: 676 ezer 704 forint; tiszás nettó: 634 ezer 639 forint (-42 ezer  065 forint különbözet)
  • II. kerület: bruttó 1 millió 159 ezer 600 forint átlagkereset – jelenlegi nettó: 771 ezer 134 forint; tiszás nettó: 719 ezer 129 forint (-52 ezer 005 forint különbözet)
  • XI. kerület: bruttó 984 ezer 400 forint átlagkereset – jelenlegi nettó: 654 ezer 626 forint; tiszás nettó: 614 ezer 885 forint (-39 ezer 741 forint különbözet)
  • XII. kerület: bruttó 1 millió 128 ezer 900 forint átlagkereset – jelenlegi nettó: 750 ezer 719 forint; tiszás nettó: 700 ezer 862 forint (-49 ezer 857 forint különbözet)

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Polyák Attila)

 

