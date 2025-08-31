Tiltakozás és félelem: Családok, fiatalok és nyugdíjasok sem kérnek a Tisza-adóból

Országszerte komoly felháborodást váltott ki a Tisza Párt kiszivárgott adócsomagja, amely a többkulcsos szja bevezetésével jelentősen csökkentené a magyar családok nettó jövedelmét. Sokan attól tartanak, hogy a Tisza-csomag havonta több tízezer, egyes esetekben akár százezer forintos kiesést okozna – erről ír a Magyar Nemzet.

Országos felháborodást váltott ki a Tisza-csomag. A fotón: Magyar Péter. Forrás: Magyar Nemzet

Családok: akár kétszázezer forintos mínusz is lehet

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében Márton Ferenc nyíregyházi jogász arról beszélt, hogy családjuknak havonta 80–90 ezer forinttal csökkenne a bevétele. A legnagyobb érvágást az jelentené, ha megszűnne a feleségét megillető 40 év alattiak adómentessége – ez összességében közel 200 ezer forintos mínuszt jelentene a család kasszájában.

Vállalkozások és fiatalok is aggódnak a Tisza-csomag miatt

Petrusák János gazdasági szaktanár arra figyelmeztetett, hogy már a tervezett változtatások híre is visszaveti a beruházási kedvet. A 25 év alattiak elveszítenék adómentességüket, így nettó béremelést várnának el a cégektől, amit sok vállalkozás nem tudna kigazdálkodni. Szerinte a Tisza Párt programja homályos és bizonytalan, szemben a jelenlegi kormány 15 éve követett gazdaságpolitikai irányával.

Kiszivárgott felvételek rontják a helyzetet

A botrányt tovább fokozta, hogy a Hír TV-nek nyilatkozó Dálnoki Áron, a Tisza gazdasági csoportjának vezetője, nem tagadta az adóemelési terveket. Egy nyilvánosságra került felvételen pedig ő és Tarr Zoltán alelnök arról beszéltek, hogy a részleteket csak a választások után ismertetnék – ami tovább növelte a bizalmatlanságot.

Nagy Márton: 1300 milliárdot venne ki a zsebekből

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter számításai szerint a Tisza-csomag mintegy 1300 milliárd forintot vonna el a magyaroktól, ami egy foglalkoztatottra vetítve évi 276 ezer forinttal csökkentené a bevételt. Egy új kalkulátor segítségével már mindenki kiszámolhatja, mekkora veszteség érné személyesen.

A nyugdíjasok és az átlagkeresetűek sem támogatják

Fejér vármegyében az átlagkeresettel rendelkező dolgozók havonta csaknem 18 ezer forinttal kapnának kevesebbet. Csongrád-Csanád vármegyében a KSH adatai alapján évi több mint 140 ezer forinttal csökkenne az átlagbérek nettó összege. A nyugdíjasok körében is erős az elutasítás: sokan hallani sem akarnak a Tisza Párt adóterveiről.