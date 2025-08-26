Kiszivárgott egy dokumentum: brutális adóemelésre készülhet a Tisza Párt

Egy belső, az Indexhez eljutott dokumentum szerint háromkulcsos progresszív jövedelemadót tervez bevezetni a Tisza Párt gazdasági kabinetje. A feljegyzés alapján az éves ötmillió forint alatti jövedelmek maradnának a mostani 15 százalékos kulcs alatt, ám ötmillió és 15 millió forint között már 22 százalékot kellene fizetni, a 15 millió felettiek pedig 33 százalékos sávba kerülnének. Ez azt jelentené, hogy már az átlag- és mediánkeresetűek is többet adóznának, a legjobban keresőknél – például számos orvosnál – pedig komoly pluszterhek jelentkeznének.

9 százalék helyett 33? – Belső anyag leplezi le a Tisza adóterveit. A képen: Magyar Péter. Fotó: Hatlaczki Balázs

Politikai aknamező: brutális szja-emelést fontolgat a Tisza?

A terv szembemegy a párt korábbi kommunikációjával, hiszen Magyar Péter tavasszal még azt kérdezte a Nemzet Hangja konzultációban, egyetértenek-e a választók a 9 százalékos egységes szja bevezetésével. Több mint 900 ezren szavaztak igennel, ami azt sugallta, hogy a Tisza a jelentős adócsökkentés mellett köteleződik el. Ezzel szemben a mostani anyag az adókedvezmények szűkítéséről és az adórendszer „korrekciójáról” beszél, amelyet a készítők az ország gazdasági helyzetével indokolnak.

A dokumentumban külön kitérnek arra, hogy a változások politikailag kényesek, ezért a bevezetést komoly kommunikációs stratégiával kell kísérni. Ennek részeként enyhébb áfa-csökkentést – például gyógyszerek és bizonyos élelmiszerek esetében – javasolnak, amely „szépségtapaszként” ellensúlyozhatná az szja-emelés negatív fogadtatását.

„A végén ki kell jönnie a mateknak” – újabb megszorítás jöhet a baloldaltól?

Több forrás is megerősítette a feljegyzés tartalmát, köztük olyan közgazdászok, akik részt vettek a program kidolgozásában. A párton belül ugyanakkor vita zajlik, miként lehet mindezt a nyilvánosság felé elfogadhatóan tálalni. Egy, a folyamatra rálátó forrás szerint Magyar Péternek világosan jelezték: bár politikailag kockázatos, de a költségvetési ígéretek miatt „a végén ki kell jönnie a mateknak”.