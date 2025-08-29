„Ennyire nem lehetünk ostobák!” – Teljes összeomlás a Tiszánál

Teljesen kiborult Magyar Péter pártja kiszivárgott adóemelési tervezete miatt, a pártelnök ostobának nevezte saját emberit, ráadásul egyik legfőbb bizalmasa, Tarr Zoltán még tetézte is a bajokat, amikor nyilvánosan közölte, erről még nem lehet beszélni.

A Magyar Nemzet összeállításából kiderül az is, a nyilvánosságra került adócsomag után a pártvezető tagadásba kezdett, a baloldali sajtó pedig sietve a védelmébe vette a Tiszát.

Elemzők szerint azonban a válságkommunikáció már nem győzi meg a középen álló szavazókat. Magyar Péter a csodafegyveréhez nyúlt.

Válságkommunikáció a Tisza Pártnál

A lap Deák Dániel forrásaira hivatkozva azt írta, mint minden ilyen botrány esetében, Magyar Péter tagad, azt állítja, hogy nem léteznek ilyen tervek, ők adót szeretnének csökkenteni. Ez a válságkommunikáció a Tisza kemény magjának meggyőzéséről szól, ugyanakkor miután az emberei – köztük például Tarr Zoltán – elszólták magukat, ezt a középen álló szavazók már nem hiszik el neki, ezzel tisztában van Magyar Péter is. Az elemző kiszúrta: Magyar Péternek azonnal segítségére sietett a baloldali sajtó.

A 24.hu nevű balliberális propagandalap például úgy írt cikket a Tisza-adóról, hogy a két főszereplő, Tarr Zoltán és Dálnoki Áron nem is szerepel benne. De a Telex is elkezdte védeni a védhetetlent, azonnal beállt a Tisza-adó mögé.

Ez is jól mutatja Deák szerint, hogy a balliberális sajtó valójában a Tisza kampánycsapatának része, nem független szereplő.

Azt írja az elemző, hogy a Kulja András és Takács Péter közötti vita után Magyar minden tisztviselőt letiltott a vitáról, a mostani eset után pedig mindenkinek megtiltotta a nyilatkozást is a pártban. Ezzel akarja elérni Magyar Péter, hogy elüljön a botrány,

ne legyen több olyan nyilatkozat, ami alátámasztja, hogy valóban adóemelésre készül.

Ilyen helyzetekben Magyar Péter mindig egy manipulatív közvélemény-kutatást rendel meg, amellyel azt igyekszik bizonygatni, hogy minden rendben van. Ezúttal a Mediánra esett a választása Deák Dániel információi szerint. A Gyurcsány-kormánynak is dolgozó Hann Endre már elkezdte az adatfelvételt, a manipulatív adatait pedig várhatóan jövő hét szerdán vagy csütörtökön publikálja majd.