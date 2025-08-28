Adóemelést hozna a Tisza Párt, ez Brüsszel elvárása is

Az Index birtokába került dokumentum szerint a Tisza Párt kormányra kerülése esetén jelentős mértékben megemelné a személyi jövedelemadó (szja) mértékét. A tervek alapján háromkulcsos rendszer lépne életbe, amely már az átlagkeresetűeket is jóval nagyobb teherrel sújtaná. Ez komoly pluszkiadást róna a magyar családokra, és a gazdaságra is kedvezőtlen hatással lenne – ahogy azt a 2010 előtti időszak tapasztalatai is mutatták, számolt be az Ellenpont.

A Tisza jelentősen megemelné az szja-t, valószínűleg Manfred Weber (b) és a párt brüsszeli szövetségeseinek akaratából (Fotó: Kisbenedek Attila/AFP)

Az Ellenpont kutatása szerint a Tisza Párt mögött álló közgazdászok – Petschnig Mária Zita, Bod Péter Ákos – hónapok óta a progresszív, többkulcsos személyi jövedelemadó bevezetését szorgalmazzák. A háttérben politikai okok húzódhatnak meg: Brüsszelnek nem tetszik az Orbán-kormány szuverén politikája sem Ukrajna, sem a gazdaság kérdésében.

Ezért kap támogatást Magyar Péter Ursula von der Leyentől, a Bizottság elnökétől és Manfred Webertől, akik a támogatásért (és az EP-képviselői mentelmi jog megőrzéséért) cserébe követeléseket támasztanak. Ezek közül az egyik legfőbb az adóemelés.

A Magyar Pétert támogató közgazdászok már jó ideje készítik a Tisza Párt szavazóit az adóemelés gondolatának elfogadására, követve a brüsszeli narratívát. Közülük Petsching Mária Zita nyíltan bírálta az egykulcsos adót és rendszeresen támadta a kormány adókedvezményeit.