Adóemelést hozna a Tisza Párt, ez Brüsszel elvárása is

Az Index birtokába került dokumentum szerint a Tisza Párt kormányra kerülése esetén jelentős mértékben megemelné a személyi jövedelemadó (szja) mértékét. A tervek alapján háromkulcsos rendszer lépne életbe, amely már az átlagkeresetűeket is jóval nagyobb teherrel sújtaná. Ez komoly pluszkiadást róna a magyar családokra, és a gazdaságra is kedvezőtlen hatással lenne – ahogy azt a 2010 előtti időszak tapasztalatai is mutatták, számolt be az Ellenpont.
Az Ellenpont kutatása szerint a Tisza Párt mögött álló közgazdászok – Petschnig Mária Zita, Bod Péter Ákos – hónapok óta a progresszív, többkulcsos személyi jövedelemadó bevezetését szorgalmazzák. A háttérben politikai okok húzódhatnak meg: Brüsszelnek nem tetszik az Orbán-kormány szuverén politikája sem Ukrajna, sem a gazdaság kérdésében.
Ezért kap támogatást Magyar Péter Ursula von der Leyentől, a Bizottság elnökétől és Manfred Webertől, akik a támogatásért (és az EP-képviselői mentelmi jog megőrzéséért) cserébe követeléseket támasztanak. Ezek közül az egyik legfőbb az adóemelés.
A Magyar Pétert támogató közgazdászok már jó ideje készítik a Tisza Párt szavazóit az adóemelés gondolatának elfogadására, követve a brüsszeli narratívát. Közülük Petsching Mária Zita nyíltan bírálta az egykulcsos adót és rendszeresen támadta a kormány adókedvezményeit.
Hasonló véleményt fogalmazott meg Pogátsa Zoltán közgazdász is, aki korábban nyilvánosan méltatta Magyar Pétert és szimpatizált a Tiszával.
Már 2016-ban bírálta az egykulcsos szja-t, amelyet bevételi szempontból aránytalannak, „katasztrofálisnak” és „tévedésnek” minősített.
A baloldal utolsó miniszterelnöke, Bajnai Gordon még aláírást is gyűjtött az egykulcsos adó ellen 2013-ban, illetve a volt baloldali jegybankelnök, Surányi György is kifejtette, szerinte azonnal ki kellene vezetni az egykulcsos adót, hogy több jövedelem folyjon be az államkasszába.
Nem meglepő, hogy az adóemelés szerepel Magyar Péter programjában, hiszen Brüsszel hosszú ideje bírálja az Orbán-kormány alacsony adópolitikáját, amit több uniós dokumentum is rögzít.
A 2022-es országjelentésben az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság már kifogásolta, hogy a magyar adórendszer „rosszul osztja el a terheket”, és nemcsak az egykulcsos szja-t, hanem a 25 év alattiak adómentességét is támadta. Erre alapozva várható, hogy Magyar Péter azt is eltörölné.
Manfred Weber az Európai Néppárt (EPP) legutóbbi kongresszusán arról beszélt, hogy jövőre Magyar Péter lehet „Magyarország új arca”, miután a Tisza Párt leváltja az Orbán-kormányt. A támogatásért azonban Weber és Ursula von der Leyen is „benyújtja a számlát”, vagyis politikai engedményeket várnak el tőle. Maga Magyar Péter is elismerte, hogy az uniós forrásokért cserébe „egy kis szuverenitásról” le kellene mondani.