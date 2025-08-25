Magyar Péter hatalmas bajba került: embercsempészéssel vádolják a Tisza politikusát

Leel-Őssy Gábor a közösségi oldalán tett közzé egy bejegyzést, melyet a Tisza Párt egyik Békés vármegyei vezetőjének, Petrovszki Krisztiánnak címez.
A Duna Párt elnöke kiemelte, hogy aki segíteni akarja a kormányváltást, annak nem csak a száját kell jártatnia, hanem meg kell fognia a munka végét. Éppen ezért nyújtottak segítő kezet a helyi Tisza-közösségnek, „mert nincs jobb, nincs bal csak ellenzéki”. Leel-Őssy szerint Petrovszki többször hazugnak nevezte, így most a Duna Párt elnöke tisztázni szeretett volna néhány dolgot.
Büntető felelősségem tudatában kijelentem, hogy te börtönviselt ember vagy. Embercsempészetért ítéltek el. A bűncselekményt hivatásos határőrként követted el. Ha ez nem így van, kérlek, hogy a fenti állításom miatt még a héten perelj be
– írta Leel-Őssy Gábor.
Hozzátette, „ha nem perelsz be, nincs keresnivalód az ellenzéki térfélen, mert hátráltatod az ellenzék győzelmi esélyeit, mivel egy elítélt börtönviselt embercsempésszel a sorok között nincs esély a győzelemre”. A Duna Párt elnöke úgy fogalmazott, hogy aki
„aljas szándékkal, pénzért, haszonlesésből illegális migránsokat csempész be hazánkba, arra a területre, amit éppen neki kellene védelmeznie, óvnia tőlük, az az ember az alja a társadalomnak”.
„Gondolod, hogy ezzel a Fidesz nincs tökéletesen tisztában” – zárta egy kérdéssel a posztját Leel-Őssy Gábor.
