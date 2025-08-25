Magyar Péter hatalmas bajba került: embercsempészéssel vádolják a Tisza politikusát

Leel-Őssy Gábor a közösségi oldalán tett közzé egy bejegyzést, melyet a Tisza Párt egyik Békés vármegyei vezetőjének, Petrovszki Krisztiánnak címez.

Leel-Őssy Gábor, a Duna Párt lnöke szerint korábban embercsempészésért ítélték el a Tisza politikusát. Fotó: Leel-Őssy Gábor / Facebook

A Duna Párt elnöke kiemelte, hogy aki segíteni akarja a kormányváltást, annak nem csak a száját kell jártatnia, hanem meg kell fognia a munka végét. Éppen ezért nyújtottak segítő kezet a helyi Tisza-közösségnek, „mert nincs jobb, nincs bal csak ellenzéki”. Leel-Őssy szerint Petrovszki többször hazugnak nevezte, így most a Duna Párt elnöke tisztázni szeretett volna néhány dolgot.

Büntető felelősségem tudatában kijelentem, hogy te börtönviselt ember vagy. Embercsempészetért ítéltek el. A bűncselekményt hivatásos határőrként követted el. Ha ez nem így van, kérlek, hogy a fenti állításom miatt még a héten perelj be

– írta Leel-Őssy Gábor.

Migránsokat csempészhetett hazánkba a Tisza politikusa

Hozzátette, „ha nem perelsz be, nincs keresnivalód az ellenzéki térfélen, mert hátráltatod az ellenzék győzelmi esélyeit, mivel egy elítélt börtönviselt embercsempésszel a sorok között nincs esély a győzelemre”. A Duna Párt elnöke úgy fogalmazott, hogy aki

„aljas szándékkal, pénzért, haszonlesésből illegális migránsokat csempész be hazánkba, arra a területre, amit éppen neki kellene védelmeznie, óvnia tőlük, az az ember az alja a társadalomnak”.

„Gondolod, hogy ezzel a Fidesz nincs tökéletesen tisztában” – zárta egy kérdéssel a posztját Leel-Őssy Gábor.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)