Árad a gyűlölet a Tisza Párt szimpatizánsi csoportjaiban

Egyre súlyosabb tartalmak jelennek meg a Tisza Párt támogatói által működtetett közösségi médiás csoportokban - hívja fel a figyelmet a Magyar Nemzet. A több mint 16 ezer tagot számláló "Tisza Párt és Magyar Péter szimpatizánsai" Facebook-csoportban rendszeressé váltak a kormánypárti politikusok megölésére, a fideszesek „kivégzésére” buzdító bejegyzések, valamint a holokauszttal való viccelődések.

Az elmúlt hónapokban a közbeszéd látványos eldurvulása figyelhető meg a Tisza Párt támogatónak a körében.

A Tisza Párt támogatói egyre erőszakosabbak

Az egyik bejegyzésben „Támogatja-e, hogy a fideszeseket a 2026-os választások után megkínozzuk és kivégezzük?” - kérdést tette fel egy lelkes Tisza-szimpatizáns, amelyre több pozitív reakció is érkezett, mielőtt a posztot törölték volna. Egy másik kommentelő a II. világháborús vészkorszakbeli deportálásokkal viccelődött:

Eskü megértem a zsidókat! Több mint 50 fok egy vagonban!”

- írta a tiszás kommentelő sajátos helyesírással, miközben a tömegközlekedésről panaszkodott.

A vészkorszakkal való viccelődés sem tabu a tiszás körökben.

A nyilvánosságra került képek tanúsága szerint a „viccesnek szánt” fotómontázsok és mémek gyakran a fideszes szavazók mentális épségén élcelődnek, illetve politikusok megölését ábrázolják. A Tisza Pártot támogató kommentelők pedig nem elítélik, hanem mulatságosnak találják a gyűlölet-bűncselekményekre buzdító tartalmakat.

A Tisza Párt sajtóosztálya hangsúlyozta a Magyar Nemzet számára, hogy „a csoportnak semmi köze a párthoz”, ugyanakkor elismerték, hogy a párt rendszeresen monitorozza, milyen tartalmak jelennek meg a róla elnevezett felületen. A moderátorok azonban láthatóan ennek ellenére nem lépnek fel érdemben a gyűlöletbeszéd ellen, holott a csoport nevében szerepel mind a párt, mind pedig Magyar Péter neve.

A tiszás közösségi médiás csoportokban zajló megnyilvánulások alapján az elmúlt hónapokban a közbeszéd látványos eldurvulása figyelhető meg Magyar Péter követői körében. De a szélsőséges megnyilvánulásoktól a Tisza Párt vezetője sem mentes. Miközben Magyar Péter országszerte „szeretetország” építéséről beszél, kiskőrösi fórumán például oroszul fenyegetőzött, majd a Hír TV riporterének családját támadta személyeskedő stílusban.