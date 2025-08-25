A titok, ami a Tisza Pártot lengi körbe

A nyilvánosság előtt szinte minden alkalommal egy ember képviseli a Tisza Pártot. Ez az ember nem más, mint maga Magyar Péter. De van egy ember, aki a háttérben mindig ott van, Tarr Zoltán. Az Ellenpont járt utána a titkoknak, ami a Tisza Pártot, és magát Tarr Zoltánt lengi körbe.

Tarr Zoltánon keresztül a Tisza Párt a nemzetközi globalista hálózattal állhat szoros kapcsolatban

Fotó: MTI/Purger Tamás/Ellenpont

Magyar Péter egyik legfőbb bizalmasa a pályafutását a református egyházban kezdte, ahol húsz évig, 2015-ig tevékenykedett. Állítólag a Balog Zoltánnal való ellentéte miatt távozott az egyháztól.

2024-ben bukkan fel újra, amikor elkezdi építeni a politikai karrierjét. Első alkalommal a kegyelmi ügyről nyilatkozott a Szemlélek hasábjain. De az előző tíz évében is történtek érdekes mozzanatok.

A Tisza Párt hátszele

Tarr Zoltán az egyik bábája a Tisza Pártnak. Már a megszületése előtt is Magyar Péter társaságában volt látható, igaz, akkor még senki sem figyelt fel rá.

Céget alapított, szarvasmarha-tenyésztéssel foglalkozott, több vállalatnál is megfordult. Megismerkedett egy bizonyos David Blunck nevű üzletemberrel, akivel nem csak üzlettársak voltak, hanem baráti kapcsolat is kialakult köztük.

Blunck az USA-ban született, de az élete folyamán számos országban élt.

A főiskola elvégzés után páratlan karriert épített ki, rögtön olyan cégekhez került, amelyeket az Egyesült Államok nemzetbiztonsági szempontból kiemelten kezel. A nemzetközi globalista háttérrel jó kapcsolatot ápoló üzletembert nagyon érdeklik a közép-kelet-európai régió ügyei. Már 2002-ben publikált egy komolyabb, többször hivatkozott tanulmányt, amelyben a posztkommunista Lengyelország választási döntéseit vizsgálta.

Blunck szerzőtársa a Soros-hálózathoz tartozó lengyel származású amerikai Jack Bielasiak, aki a CEU bezárása miatt 2017-ben 118 társával nyílt levélben fejezte ki a nemtetszését. Globalista világszemléletét jól mutatja, hogy olyan intézményekkel áll szakmai kapcsolatban, mint a Johns Hopkins Egyetem vagy a NEH (National Endowment for the Humanities) – írja az Ellenpont.

Ilyen háttérrel érkezett 2007-ben Magyarországra Tarr Zoltán üzlettársa, David Blunck. Talán említenünk sem kell, Magyarországon is zsíros állások várták.

Az Invitelnek például 2012-től pénzügyi vezérigazgató helyettese, majd 2015-től vezérigazgatója lett.

Jó kapcsolatot ápolt a Gyurcsány-korszak kiemelkedő üzleti szereplőivel.