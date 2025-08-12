Hírlevél

kémbotrány

Soha nem találná ki, hogy ki alapított Tisza Szigetet a történelmi Magyarország területén

26 perce
Olvasási idő: 3 perc
Tisza Kárpátaljai Magyarok Társasága Polgári Szervezet néven jegyezték be Kárpátalján azt a szervezetet, amelynek vezetője Tseber Roland Ivanovics, Magyar Péter közeli ismerőse. Mint emlékezetes, Tsebert májusban kiutasították Magyarországról, mert feltételezések szerint ukrán titkosszolgálati kapcsolatai vannak – számolt be a Mandiner.
kémbotrányTisza PártTisza szigetekKárpátaljaMagyar Péter

A Mandiner emlékeztet: Tseber Roland 100 százalékban lojális Volodimir Zelenszkijhez, Magyar Péterhez és a hazai baloldalhoz.

2025. április 29-én jegyezték be Minaj településen a „TISZA Kárpátaljai Magyarok Társasága Polgári Szervezetet” – tudta meg a lap. 

Az egyesület képviseletére jogosult személyként Tseber Roland Ivanovics neve van feltüntetve. 

A legutóbbi adatfrissítés 2025. augusztus 11-én történt, akkor a jogi személy státusza „bejegyzett” volt. Minaj egyébként Ungvártól délnyugatra, 4 kilométerre fekvő település. A Mandiner birtokában lévő dokumentumból kiderül az is, hogy a jogi személy alaptőkéjéről nincs adat.

A magyar hatóságokat fenyegeti Tseber Roland, az ukrán kém

Menczer: Összenő, ami összetartozik!

Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója kedden a Facebook-oldalán reagált az első kárpátaljai Tisza sziget megalapításáról szóló hírre. 

„Zelenszkij megbízható emberét, a Magyarországról kitiltott ukrán kémet, Tseber Roland Ivanovicsot bízta meg a technikai feladatok végrehajtásával. 

Oszd meg, hogy mindenki lássa, összenő, ami összetartozik!” 

– fogalmazott.

 

