A Mandiner emlékeztet: Tseber Roland 100 százalékban lojális Volodimir Zelenszkijhez, Magyar Péterhez és a hazai baloldalhoz.

2025. április 29-én jegyezték be Minaj településen a „TISZA Kárpátaljai Magyarok Társasága Polgári Szervezetet” – tudta meg a lap.

Az egyesület képviseletére jogosult személyként Tseber Roland Ivanovics neve van feltüntetve.

A legutóbbi adatfrissítés 2025. augusztus 11-én történt, akkor a jogi személy státusza „bejegyzett” volt. Minaj egyébként Ungvártól délnyugatra, 4 kilométerre fekvő település. A Mandiner birtokában lévő dokumentumból kiderül az is, hogy a jogi személy alaptőkéjéről nincs adat.