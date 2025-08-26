Összevissza beszél a Tisza szakértője a Magyar-csomagról

A Tisza Párt gazdasági szakértője a Magyar Nemzet megkeresésére tagadta, hogy készítettek volna olyan feljegyzést, ami az Index birtokába került és a személyi jövedelemadó (szja) emelésének tervét tartalmazza, ugyanakkor kitérő választ adott a párt adóterveire vonatkozó kérdésre.

Magyar Péterék brutális adóemelést terveztek a Tisza Párttal a kiszivárgott dokumentumok szerint (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

Dálnoki Áron a portálnak úgy fogalmazott: sem ő, sem a kollégái a Tisza Pártban nem írtak le olyat, hogy háromkulcsos progresszív szja bevezetését terveznék. A lap további kérdésére, hogy egyébként fontolgatják-e a jelenlegi egykulcsos 15 százalékos személyi jövedelemadó megváltoztatását, többkulcsos rendszer bevezetését, kitérő választ adott. Azt mondta, hogy figyeljük Magyar Péter erről szóló kommunikációját, a konkrét terveket pedig majd később hozzák nyilvánosságra. Dálnoki tehát csak a feljegyzés létét tagadta, de nem cáfolta kategorikusan az szja emelésére vonatkozó terveket.

Magyar Péterék Tisza győzelem esetén adót emelnének?

Mint korábban beszámoltunk róla: az Index birtokába került feljegyzés szerint a Tisza Párt gazdasági munkacsoportja – amelynek munkáját Dálnoki Áron koordinálja – egy hosszabb, összetett gazdasági programot készített, amit azóta gazdasági szakemberek szélesebb körének is bemutattak.

A hírek szerint olyan, a Tisza Párt holdudvarához tartozó közgazdászok kezén is átment ez az anyag, mint Bod Péter Ákos, vagy a Tisza Párt kongresszusán nemrég feltűnt korábbi fideszes államtitkár, Kármán András.

A portál úgy tudja, a munkacsoport vaskos személyijövedelemadó-emelésről szóló javaslatot készített a Magyar Péter vezette párt számára. Az elképzelés lényege, hogy már az átlagos jövedelműek adóját is megemelné, emellett áttekintenék a kedvezményeket – utóbbi magyarul nem jelenthet mást, mint hogy csökkentenék, elvennék azokat.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)