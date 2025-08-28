Tisza-csomag: Bod Péter Ákos támogatja a többkulcsos adót és egyeztetett is a témáról a Tiszával

Február végén a győri Híd Tisza Sziget vendége volt Bod Péter Ákos. A közgazdász előadása végén kérdést kapott a közönség soraiból. Egy jelenlévő azt vetette fel: Bod Péter Ákos szerint ha 2026-ban a Tisza nyer és alakít kormányt, Magyar Péterék átgondolják-e, hogy az egykulcsos szja-rendszerről áttérnek a többkulcsos modellre.

Támogatja a többkulcsos adó bevezetését és egyeztetett is erről a Tisza Párt szakmai stábjával – erről maga Bod Péter Ákos beszélt februárban egy tiszás rendezvényen (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

A kérdés közben Bod Péter Ákos végig, erőteljes módon bólogatott, majd fejtegetésbe kezdett. Közölte például, hogy áttanulmányozta Magyar Péter erről mondott véleményét és a Tisza szakmai csoportjával is találkozott, ahol egyeztettek a többkulcsos adó bevezetéséről. Bod Péter Ákos pontosan így fogalmazott:

„Én megnéztem, hogy mit mondott el az elnök és mi hangzott el (…), a szakmai stábbal találkoztam és röviden érintettük ezt.”

Folytatva válaszát ezután arról beszélt: a Tisza azt a taktikát választotta, hogy az olyan – Bod Péter Ákos által technikainak tartott – kérdésekben, mint az adózás, nem mond sokat. Ez szerinte nem baj, mert még nem kezdődött el a kampány, emiatt – véli a közgazdász – még nem kell részletesen feltárniuk a pártoknak, mit csinálnának kormányon.

A pénzügyminiszternek is tanácsot adott

Bod Péter Ákos itt nem hagyta abba; előbb utalt arra, hogy szerinte az áfát csökkenteni kellene, majd a többkulcsos szja mellett érvelt. Végül egyenesen így fogalmazott: „Ezért én, ha megkérdez valaki, a leendő kormány pénzügyminiszterének azt tanácsolom, hogy ha van felhatalmazása a társadalomtól, akkor igenis, az igazságosság érdekében – és van médiája, hogy el tudja magyarázni, hogy ez mit jelent, akkor igenis – Nyugat-Európa nem véletlenül találta ki a progresszív adóztatást.”

Vagyis februárban a közgazdász arról beszélt: szerinte többkulcsos személyi jövedelemadó kell, miközben csökkenteni szükséges a forgalmi adót. Előbbiről egyeztetett is a Tisza Párt gazdasági programját író csoporttal. Tegnap pedig az derült ki, hogy Magyar Péterék lényegében Bod Péter Ákos elképzelését követik.

Vaskos adóemelést akar a Tisza?

Az Index ugyanis egy belsős dokumentumra hivatkozva azt írta, hogy a Tisza vaskos lakossági adóemelést tervez. A portál bemutatott egy feljegyzést, amelyet a párt gazdasági kabinetje készített a Tisza vezetői részére, és amelyben az állt, hogy a jelenlegi 15 százalékos, egykulcsos rendszer helyett háromkulcsos személyi jövedelemadózást javasolnak,

egyúttal felülvizsgálnák a kedvezményeket.

Utóbbi lényegében a kedvezmények megvágását jelenti. A súlyos szja-emelést a terv kieszelői az áfa kisebb mértékű csökkentésével próbálnák eladni az adófizetőknek. Cikkében az Index azt is megjegyezte, hogy a brutális adóemelés terve olyan, a Tisza Párt holdudvarához tartozó közgazdászok kezén is átment, mint például Bod Péter Ákos.