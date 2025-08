Így versenyez az ellenzék a Tisza kegyeiért

Kormányzati pozíciókra pályázik Márki-Zay Péter egy lehetséges Tisza-kormányban – derül ki abból az interjúból, amit a hódmezővásárhelyi polgármester az Index és az ATV közös műsorának adott.

Arra a kérdésre, hogy vállalna-e szerepet egy Tisza-kormányban, igennel válaszolt,

s azt is elmondta: „ha egyszer valakinek vállalni kellene a jelenlegi hatalom elszámoltatását”, azt szívesen elvállalná. Márki-Zay kijelentései egészen más fénybe helyezik, hogy egyes ellenzéki pártokhoz és politikushoz hasonlóan látszólag önzetlenül visszalép Magyar Péterék javára, hiszen valójában a későbbi pozíciók reményében tennék ezt.

A pozíciókért tolakodhatnak

Valóságos versenyfutás alakult ki az ellenzéki térfélen abban, hogy ki tudja simábbra söpörni az utat a Tisza menetelése és választási esélyei előtt.

Így miután Márki-Zay a saját pártját, a Mindenki Magyarországa Néppártot (MMN) már korábban visszaléptette a jövő évi választástól, legújabban a Kétfarkú Kutya Párt alelnökét sürgette, hogy ne induljanak 2026-ban.

- Tegnap kora este egy rövid találkozóra került sor Nagy Dáviddal, a Kutyapárt pártigazgatójával és Szalma Botonddal, a Mindenki Magyarországa Néppárt alelnökével. Azért kértem a találkozót Dávidtól - akit egyébként okos, kedves embernek ismertem meg -, hogy Botonddal együtt megpróbáljuk megértetni vele és a Kutyapárttal, hogy a 2026-os választások alkalmával nekik is félre kell tenniük a személyes ambícióikat annak érdekében, hogy végre Orbánostul elzavarhassuk ezt az országrontó rezsimet, és megkezdődhessen egy új Magyarország építése. Ez most a cél. Ennek kell most nekik is mindent alárendelniük – írta Facebook-bejegyzésében.

Egymásra licitáló momentumosok

A legintenzívebb helyezkedés a Momentumnál tapasztalható: a párt elnöksége mér el is fogadta az arra vonatkozó javaslatot, hogy nem indulnak a soron következő választáson, de az egyéni képviselőik is versengenek a Tisza kegyeinek elnyeréséért.

Így például Hajnal Miklós, a Hegyvidék országgyűlési képviselője is jelezte, hogy visszalép Magyarék javára, de így tett az Újbudán mandátumot szerző Orosz Anna, valamint Tóth Endre, a budafoki körzet képviselője is. Tompos Márton és Gelencsér Ferenc, Momentum két egykori elnöke pedig még erre is igyekezett rálicitálni. Utóbbi a Második Reformkort (2RK) elnöklő Vona Gábort próbálta lebeszélni az indulásról, Tompos pedig Barabás Richárdnak, a Párbeszéd társelnökének üzent, miután a Karácsony-párt társelnöke néhány hete belengette, hogy elindulnának a választáson.