A Tisztviselőtelepi Magyarok Nagyasszonya templomban tartott eseményen – amely a honvédtisztek útba indító díszünnepsége is egyben – Szalay-Bobrovniczky Kristóf arról beszélt, hogy a megjelentek esküt tesznek, kötelezettséget vállalnak az ország és az egész magyar nemzet számára. Hangsúlyozta, hogy egy régi ludovikás hagyományt folytatva „Isten színe előtt” találkoznak, hogy áldást kérjenek arra az útra, amelyen elindulnak.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter beszédet mond a Magyar Honvédség Altiszti Akadémiáján végzett katonák eskütételén a Hősök terén, 2025. július 12-én (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

Több mint egy évezredünk számtalan példája bizonyítja, hogy elszánt, bátor elődeink nélkül ma nem állhatnánk ki”

– jelentette ki a miniszter.

Hozzátette, hogy az ő tetteikből merítenek erőt, ami hozzáad a szakmai teljesítményhez.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf leszögezte: az is erőt ad, hogy minden tekintetben modern honvédséget építenek. Egy olyan honvédséget, amelyben a high-tech fegyverzet felkészült katonák kezébe kerül, egy olyan honvédséget, amely képes szállítani azt az erőt az országnak, ami a békéhez kell.