Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Így alázta porig Trump a kispados európai vezetőket

Link másolása
Vágólapra másolva!
„Ez az ország azért maradt meg ezer éven keresztül, és azért maradt meg kereszténynek, mert mindig voltak, akik fegyvert ragadtak és bátran küzdöttek, amikor kellett” – jelentette ki Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter kedden Budapesten, az ifjú honvédtisztek kinevezési ünnepségén.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szalay-Bobrovnicky KristófHonvédelmi Minisztérium (HM)Augusztus 20tisztavatáshonvédelmi miniszter

A Tisztviselőtelepi Magyarok Nagyasszonya templomban tartott eseményen – amely a honvédtisztek útba indító díszünnepsége is egyben – Szalay-Bobrovniczky Kristóf arról beszélt, hogy a megjelentek esküt tesznek, kötelezettséget vállalnak az ország és az egész magyar nemzet számára. Hangsúlyozta, hogy egy régi ludovikás hagyományt folytatva „Isten színe előtt” találkoznak, hogy áldást kérjenek arra az útra, amelyen elindulnak.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter beszédet mond a Magyar Honvédség Altiszti Akadémiáján végzett 355 katona eskütételén a budapesti Hősök terén 2025. július 12-én. MTI/Balogh Zoltán
Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter beszédet mond a Magyar Honvédség Altiszti Akadémiáján végzett katonák eskütételén a Hősök terén, 2025. július 12-én (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

Több mint egy évezredünk számtalan példája bizonyítja, hogy elszánt, bátor elődeink nélkül ma nem állhatnánk ki” 

– jelentette ki a miniszter. 

Hozzátette, hogy az ő tetteikből merítenek erőt, ami hozzáad a szakmai teljesítményhez.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf leszögezte: az is erőt ad, hogy minden tekintetben modern honvédséget építenek. Egy olyan honvédséget, amelyben a high-tech fegyverzet felkészült katonák kezébe kerül, egy olyan honvédséget, amely képes szállítani azt az erőt az országnak, ami a békéhez kell.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!