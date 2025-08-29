Tisza-csomag: gazdasági öngyilkossággal érne fel a többkulcsos adó

„Előbb a választást kell megnyerni, majd utáni mindent lehet” – így fogalmazott Tarr Zoltán, a Tisza EP-képviselője pár napja, ez gondolatmenet pedig kísértetesen hasonlít a 2006-os eseményekhez, amikor a választás megnyerése után Gyurcsány Ferenc is hasonló módon védekezett, hogy miért nem vallották be: vizitdíjat és kórházi napidíjat vezetnek be, amit a kampányban végig tagadtak – vélekedett a Világgazdaság.

A Tisza többkulcsos adója gyurcsányi időket idéz.

A portál szerint a párt egyeki fórumán elhangzottakkal Tarr Zoltán beismerte, hogy

eltörölnék a jelenlegi egykulcsos adórendszert, és helyette egy adóemeléssel felérő többkulcsos adórendszert vezetnének be, ha megnyernék a 2026-os választást.

A felvételen Dalnoki Áron, a gazdasági kabinet tagja meg is szavaztatta a jelen lévő szimpatizánsokat arról, hogy melyik adórendszert látnák szívesen egy Tisza-kormány esetében. Bár a résztvevők a felvételen nem látszanak,

a politikus szerint a jelenlévők 80 százaléka a progresszív adórendszerre szavazott, akárcsak ő maga is.



Többkulcsos adó miatt magyarázkodnak

A portál felidézte, ezek után Tarr Zoltán bocsátkozott érdekes okfejtésbe, az elnök hosszan lamentál azon, hogy miért nem szabad bizonyos kérdésekről beszélni a választás előtt, legfeljebb szűk körben, mert abba saját bevallása szerint is belebuknának.

Ezért előbb a választást kell megnyerni, mert utána mindent lehet. Konkrétumot ugyan nem mondott, de a szövegkörnyezet és az egész gondolatmenet egyértelműen a többkulcsos adórendszer bevezetésére vonatkozik.

A portál emlékeztet, az önfeljelentéssel érő mondatokat akár Gyurcsány Ferenc is mondhatta volna, a 2006-os választásokat megnyerő exkormányfő ugyanis, amikor arról kérdezték, hogy miért nem vallotta be a kampányban, hogy mire készültek, azzal védekezett, hogy nem hazudtak, csak nem bontották ki az igazság minden részletét.

Pedig – miként a Világgazdaság írta – a kampányban végig következetesen tagadták, hogy az MSZP–SZDSZ-kormány kórházi napidíjat vagy vizitdíjat akar bevezetni. Még a 2006-os tévévitában is előkerültek a megszorítások, amelyeket élből elutasított Gyurcsány Ferenc, sőt Orbán Viktort vádolta meg. „Nem akarhat igaztalan módon nyerni! Nem igaz vádakkal választást nyerni az nem igaz országhoz vezet” – fogalmazott Gyurcsány.

Végül pár héttel a választás megnyerése után a legelső dolga volt, hogy bejelentették a megszorításokat.

A többkulcsos adórendszert tervez a Tisza

Ahogy beszámoltunk róla, az Index kedd reggel mutatott be egy a Tisza Párttól származó belsős dokumentumot, amelyből azt derült ki, hogy eltörölnék a jelenlegi egykulcsos szja-rendszert, és helyette visszatérnének a 2010 előtt alkalmazott progresszív adózáshoz. A Tisza Párt gazdasági kabinetjének tervei szerint csak egy nagyon szűk rétegnek maradna a mostani adószint, de már a medián- és az átlagbér is 22 százalékos adósávba esne. A legfelső adókulcs 33 százalékos lenne.