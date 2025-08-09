Hírlevél

Orbán Viktor

Nem kímélték Török Gábort a balliberális kommentelők

Egy közös fagylaltozás zárta le Orbán Viktor és Török Gábor korábbi vitáját. Az erről született közös mosolygós fotó azonban nem mindenkit hatott meg: a balliberális kommentelők azonnal nekimentek Török Gábornak.
Orbán ViktorfagylaltTörök Gábor

A balliberális kommentelők keményen nekimentek Török Gábornak, miután találkozott Orbán Viktorral. A miniszterelnök a Facebookon osztott meg egy közös fotót, amelyen fagylaltoznak. A kép egyben lezárta a korábban egy régi fogadásból kiindult, úgynevezett „fagyiügyet” – írja a Magyar Nemzet.

Egy közös fagylaltozás zárta le Orbán Viktor és Török Gábor korábbi vitáját (Origo)

Mint ismert, korábban vita robbant ki Orbán Viktor és Török Gábor között, amelyben a közösségi médián keresztül üzengettek egymásnak. A miniszterelnök mostani posztja azonban arra utal, hogy sikerült pontot tenni az ügy végére – erről árulkodik a mosolyuk, és a fagyi is. 

Korábban a baloldali politikai elemző felidézte, hogy amikor legutóbb hosszabban beszélgethetett a kormányfővel, fogadást kötöttek arról, érvényes lesz-e a migrációs népszavazás.

Az diplomáját ajánlotta fel tétként, míg a miniszterelnök beérte egy fagyival

– számolt be a Magyar Nemzet.

„Most már kvittek vagyunk!” – írta közösségi oldalán Orbán Viktor, a Török Gáborral közös, fagyizás közben készült fotóhoz mellékelt a bejegyzésben.

Török Gábor egy hozzászólást hagyott a bejegyzés alatt, melyben megköszönte a meghívást, és megjegyezte, hogy új fogadás nem köttetett.

Azonban nem maradtak el a reakciók sem, nem kímélték Török Gábort a balliberális kommentelők. Hont András újságíró saját Facebook-oldalán összegyűjtötte mindazt a kritikát, amit a politikai elemző kapott.

Korábban arról is beszámoltunk, enyhe súrlódás bontakozott ki a miniszterelnök és Török Gábor között, amikor Orbán Viktor egy Mandiner interjúban felszólítva arra, hogy nevek kapcsán mondja el első gondolatait, Tölgyessy Pétert azzal jellemezte: „az az ember, akinek nem sikerült”. Orbán e kijelentés kapcsán humoros, ám csípős megjegyzést fűzött a klasszikus magyar közmondást idézve: „akinek nem inge, ne vegye magára”. A politológus, Török Gábor, úgy tűnt, magára vette a célzást – és egy posztban reagált.

 

