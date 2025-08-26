Dömötör Csaba a videóban hangsúlyozta: a Tranzit Fesztivál a hazáját szerető és tenni akaró magyarok számára olyan közeg, ahol biztonságosan lehet beszélni a nemzeti érdekekről és a stratégiai kihívásokról.

Dömötör Csaba szerint a Tranzit Politikai Fesztivál a hazájukat szerető és a hazájukért tenni akarók biztonsági tere. Fotó: Katona Tibor / MTI

Miért fontos a fesztivál a magyar közéletben?

A Tranzit lehetőséget ad arra, hogy a résztvevők nyíltan felvállalják álláspontjukat, ugyanakkor közösségi erőt is ad. A fesztiválon megjelennek a gazdasági, politikai és kulturális kérdések, valamint a nemzeti szuverenitás és a stratégiai iparágak ügyei, amelyekre a hazai jobboldal ad valódi válaszokat.

Hogyan kapcsolódik a Tranzit a jobboldali értékrendhez?

A Tranzit értékrendje a hagyomány, a közösség és a szabadság tiszteletén alapul, amely a magyar jobboldal küzdelmeit tükrözi a rendszerváltozás óta. A fesztivál így nem csupán beszélgetés, hanem a politikai és közéleti elköteleződés tere is, ahol a résztvevők biztonságban érezhetik magukat.

Ki vehet részt a Tranziton?

A fesztivál minden hazáját szerető és a közösségért tenni akaró magyar számára nyitva áll, függetlenül attól, hogy milyen szakmai vagy társadalmi háttérrel rendelkezik. A résztvevők itt találkozhatnak neves politikusokkal, közéleti szereplőkkel és szakértőkkel, akik a magyar nemzeti érdeket szolgáló válaszokat kínálnak.

Miért érdemes követni a Tranzit online felületeit?

A Tranzit Facebook-oldala és egyéb online csatornái lehetőséget adnak arra, hogy a hazai közélet iránt érdeklődők bárhonnan követhessék a plenáris előadásokat, szakmai eszmecseréket és a fesztivál fontos pillanatait.