Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Váratlan fordulat a veronai buszbaleset ügyében

tranzit fesztivál

Dömötör Csaba: A Tranzit a hazájukért tenni akarók biztonsági tere

57 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Tranzit Facebook-oldalára feltöltött videóban Dömötör Csaba, a Fidesz politikusa hangsúlyozta, hogy a fesztivál nem csupán kulturális vagy szórakoztató esemény, hanem a hazájukért tenni akaró közösségek biztonsági tere. A fesztiválon mindenki szabadon kifejezheti gondolatait, ugyanakkor a rendezvény értékalapú viták és stratégiai kérdések megvitatására is lehetőséget biztosít. A Tranzit célja a magyar nemzeti érdekek mentén folyó szakmai párbeszéd erősítése.
Link másolása
Vágólapra másolva!
tranzit fesztiváljobboldalDömötör Csaba

Dömötör Csaba a videóban hangsúlyozta: a Tranzit Fesztivál a hazáját szerető és tenni akaró magyarok számára olyan közeg, ahol biztonságosan lehet beszélni a nemzeti érdekekről és a stratégiai kihívásokról.

Tranzit
Dömötör Csaba szerint a Tranzit Politikai Fesztivál a hazájukat szerető és a hazájukért tenni akarók biztonsági tere. Fotó: Katona Tibor / MTI

Miért fontos a fesztivál a magyar közéletben?

A Tranzit lehetőséget ad arra, hogy a résztvevők nyíltan felvállalják álláspontjukat, ugyanakkor közösségi erőt is ad. A fesztiválon megjelennek a gazdasági, politikai és kulturális kérdések, valamint a nemzeti szuverenitás és a stratégiai iparágak ügyei, amelyekre a hazai jobboldal ad valódi válaszokat.

Hogyan kapcsolódik a Tranzit a jobboldali értékrendhez?

A Tranzit értékrendje a hagyomány, a közösség és a szabadság tiszteletén alapul, amely a magyar jobboldal küzdelmeit tükrözi a rendszerváltozás óta. A fesztivál így nem csupán beszélgetés, hanem a politikai és közéleti elköteleződés tere is, ahol a résztvevők biztonságban érezhetik magukat.

Ki vehet részt a Tranziton?

A fesztivál minden hazáját szerető és a közösségért tenni akaró magyar számára nyitva áll, függetlenül attól, hogy milyen szakmai vagy társadalmi háttérrel rendelkezik. A résztvevők itt találkozhatnak neves politikusokkal, közéleti szereplőkkel és szakértőkkel, akik a magyar nemzeti érdeket szolgáló válaszokat kínálnak.

Miért érdemes követni a Tranzit online felületeit?

A Tranzit Facebook-oldala és egyéb online csatornái lehetőséget adnak arra, hogy a hazai közélet iránt érdeklődők bárhonnan követhessék a plenáris előadásokat, szakmai eszmecseréket és a fesztivál fontos pillanatait.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!