„Egy erős államnak erős polgárai vannak” – Dornfeld László interjúja az Origón

Az idei Tranzit Fesztivál a sokadik politikai rendezvény, ahol a Tisza-párti képviselők nem mertek kiállni nyíltan vitázni. Ahogyan korábban megírtuk, ehelyett inkább gátlástalanul hazudoznak. Az sem véletlen, hogy lapítanak az elmúlt napok kiszivárgott Tisza-adóemelési programjukkal kapcsolatban – Dornfeld László a Tranzit Fesztiválon nyilatkozott az Origónak.
Azzal kapcsolatban, hogy a Tisza Párt képviselői sem jöttek el a nyílt vitára, az Alapjogokért Központ vezető elemzője azt mondta lapunknak:
Világosan látszik az, hogy a Tisza Párt nem akarja felfedni a lapjait a választás előtt, ha megnézzük a Tarr Zoltán videót, pontosan látjuk, hogy azt mondta, hogy választás után mindent lehet, addig maradjunk csendben – nagyjából ez a Tisza politikája.”
Az Alapjogokért Központ vezető elemzője elmondta, az sem véletlen, hogy hirtelen azért álltak elő adócsökkentési ötlettel és egy többsávos adórendszerrel, mert a kiszivárgott dokumentumuk cáfolatára gyorsan kellett valamiféle tagadással előállni, hiszen ez az egész légből kapott, egyértelmű, hogy nem számoltak utána a költségvetési vonzatainak.
Azzal kapcsolatban, hogy ezt az adóemelésből befolyó hatalmas összeget milyen célra használhatja a Tisza, Dornfeld hangsúlyozta:
Tudjuk, hogy vannak megfogalmazott ígéreteik, de szerintem nem zárhatjuk ki azt, hogy mondjuk Ukrajnára költenék ezt a pénzt, hiszen tudjuk, hogy hatalmas pénzigénye van az országnak, akár a háború folytatásáról van szó, akár arról, hogy az újjáépítés költségeit a tagállamoktól kell elvenni, az pedig egyértelműen adóemelést fog eredményezni.”
Dornfeld László arra is rávilágított, hogy milyen erők állnak a Tisza Párt mögött, hiszen tudjuk, hogy Magyarország egy munkaalapú társadalom, itt alapvetően azt segítik, aki dolgozni akar, míg Európa többi részén,
Nyugat-Európában az az alapállás, hogy azt kell segíteni, aki nem dolgozik, és attól kell elvenni, aki dolgozik. Ez az, amit rá akarnak erőltetni minden tagállamra.
„A 8 éves MSZP-SZDSZ kormányzás idején végig ez volt a helyzet Magyarországon is, folyamatosan csökkent a munkavállalók a száma, és a gazdaság egyre inkább beszürkült.”
– tette hozzá.
Akinek saját tulajdona van, az elképesztő módon kötődik a saját országához, míg akinek nincs, hanem gyakorlatilag bérelhet ugyanúgy egy lakást Barcelonában, mint ahogy Bécsben vagy Berlinben, annak igazából teljesen felesleges kötődni az adott országhoz, ha valami nem tetszik, egyszerűen továbbáll
– hangsúlyozta az elemző, majd azt is elmondta,
akinek saját tulajdona van, az sokkal nehezebb megfogni a különféle segélyezésekkel, míg aki egész életében bérleményben él, azt sokkal könnyebb különféle segélyekkel hozzáláncolni a progresszív politikai elképzelésekhez.
„Brüsszel folyamatosan azt támogatja, hogy a bérlemény kerüljön előtérbe. Nem is véletlen, hogy a Tisza Párt is azonnal megtámadta az Otthon Start programot, ahogy bejelentették” – hívta fel a figyelmet a párhuzamra.
Egy erős államnak, amely képes a szuverenitását megőrizni, erős polgárai vannak. És éppen ezért látjuk azt, hogy bármi olyan rendelkezést, ami ennek az erős polgárságnak a megteremtésére irányul a jobboldal részéről, azt a globalisták folyamatosan támadni és ellenezni fogják.
Magyar Péter láthatóan eltékozolta a nyári esélyeket arra, hogy a saját pozícióját erősítse, és jönnek is olyan hírek a Tisza Párt részéről, hogy nagy gondok vannak a párton belül – veti fel Dornfeld László, majd arről is beszélt lapunknak, hogy Magyar Péter is érzi azt, hogy amit eddig mondtak, az újdonság varázsa elmúlt. Nagyobb településeken is csak néhány százan gyűlnek össze Magyar Pétert meghallgatni, azoknak is a felét ők maguk buszoztatják Budapestről
Most már kezdik egyre inkább beárazni a választópolgárok azt, hogy ő mit is képvisel.”
– mondta.
„Komoly gondjai vannak a Tisza Pártnak, és szerintem megpróbálják most majd újra tematizálni a közéletet. Ismét
számíthatunk akár iskolalátogatásra, gyermekotthon látogatásra, kórházlátogatásra, hiszen politikai kérdésekben, ahogy Tarr Zoltán elmondta, nem nyilatkozhatnak meg.”
– tette hozzá.
Dornfeld szerint
marad az olcsó hergeléses politizálás,
amit eddig próbáltak hasznosítani. Magyar Péter adós még azzal is, hogy a jelöltjeit nem jelentette be, ezt novemberre ígérte, de majd kiderül, hogy mennyire helytálló az ígérete, a szakértő ezzel kapcsolatban hangsúlyozta:
„Magyar Péter egyszerűen tudja, hogy amilyen jelöltjei vannak, azok között nincsenek komolyan vehető emberek. A Tisza Pártnak nincs országos hálózata, sőt maga a párt se létezik, mert még mindig 27-en a tagjai, mint amikor Magyar Péter átvette a hatalmat. A Tisza-szigetek pedig annyira önszerveződők, hogy a legfontosabb elfoglaltságuk általában egymás fúrása.”
Azt pedig, hogy az ismeretlen tiszás jelölt mindenkit legyőz a választáson, némi fenntartással kezelném.”
– hangsúlyozta.
A jobboldal legfontosabb feladata most az, hogy ha valahol megrendült a közbizalom bármilyen területen az ország vezetését kapcsolatosan, akkor azt helyreállítsák, ha vannak problémák, akkor azt felismerjék és minél határozottabban tegyenek ellene
– mondta el általánosságban, megemlítve, hogy az Otthon Start program elindítása pont ilyen volt.
„Hasonló lépésekre kell számítani más területeken is, és ahogy hallhattuk itt a Tranziton elhangzott beszédekben,
programterv készül a választásra, mint Orbán Viktor posztjában is láthattuk, a győzelem terve.
Ezt ismertetni kell majd a választókkal is, hogy mi a jobboldal terve 2026-os választást követően.”
– zárta gondolatait az Alapjogokért Központ vezető elemzője.