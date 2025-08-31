„Egy erős államnak erős polgárai vannak” – Dornfeld László interjúja az Origón

Az idei Tranzit Fesztivál a sokadik politikai rendezvény, ahol a Tisza-párti képviselők nem mertek kiállni nyíltan vitázni. Ahogyan korábban megírtuk, ehelyett inkább gátlástalanul hazudoznak. Az sem véletlen, hogy lapítanak az elmúlt napok kiszivárgott Tisza-adóemelési programjukkal kapcsolatban – Dornfeld László a Tranzit Fesztiválon nyilatkozott az Origónak.

Tranzit Fesztivál, Tihany, 2025

Fotó: Facebook/Tranzit

Azzal kapcsolatban, hogy a Tisza Párt képviselői sem jöttek el a nyílt vitára, az Alapjogokért Központ vezető elemzője azt mondta lapunknak:

Világosan látszik az, hogy a Tisza Párt nem akarja felfedni a lapjait a választás előtt, ha megnézzük a Tarr Zoltán videót, pontosan látjuk, hogy azt mondta, hogy választás után mindent lehet, addig maradjunk csendben – nagyjából ez a Tisza politikája.”

Az Alapjogokért Központ vezető elemzője elmondta, az sem véletlen, hogy hirtelen azért álltak elő adócsökkentési ötlettel és egy többsávos adórendszerrel, mert a kiszivárgott dokumentumuk cáfolatára gyorsan kellett valamiféle tagadással előállni, hiszen ez az egész légből kapott, egyértelmű, hogy nem számoltak utána a költségvetési vonzatainak.

Azzal kapcsolatban, hogy ezt az adóemelésből befolyó hatalmas összeget milyen célra használhatja a Tisza, Dornfeld hangsúlyozta:

Tudjuk, hogy vannak megfogalmazott ígéreteik, de szerintem nem zárhatjuk ki azt, hogy mondjuk Ukrajnára költenék ezt a pénzt, hiszen tudjuk, hogy hatalmas pénzigénye van az országnak, akár a háború folytatásáról van szó, akár arról, hogy az újjáépítés költségeit a tagállamoktól kell elvenni, az pedig egyértelműen adóemelést fog eredményezni.”

Dornfeld László arra is rávilágított, hogy milyen erők állnak a Tisza Párt mögött, hiszen tudjuk, hogy Magyarország egy munkaalapú társadalom, itt alapvetően azt segítik, aki dolgozni akar, míg Európa többi részén,

Nyugat-Európában az az alapállás, hogy azt kell segíteni, aki nem dolgozik, és attól kell elvenni, aki dolgozik. Ez az, amit rá akarnak erőltetni minden tagállamra.

„A 8 éves MSZP-SZDSZ kormányzás idején végig ez volt a helyzet Magyarországon is, folyamatosan csökkent a munkavállalók a száma, és a gazdaság egyre inkább beszürkült.”