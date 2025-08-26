Tihanyban újra összegyűlnek a nemzeti jövő formálói – Tranzit Fesztivál 2025

Tihany, 2025 augusztus – A jobboldali, szuverenista gondolkodás egyik legfontosabb fóruma, a Tranzit Fesztivál idén is a Balaton partján kerül megrendezésre. A fesztivál célja, hogy keretet adjon a nemzeti érdekek mentén zajló stratégiai vitáknak és szakmai eszmecseréknek. A 2025-ös rendezvény középpontjában a szuverenitás védelme, az európai politikai nyomás elleni fellépés, a gazdasági önállóság biztosítása, valamint a stratégiai iparágak megerősítése áll.

Idén is megrendezésre kerül a Tranzit Fesztivál. A fotón: Békés Márton, a Kommentár Alapítvány kuratóriumi tagja.

Mikor volt az első Tranzit?

Békés Márton, a Tranzitot szervező Kommentár Alapítvány kuratóriumi tagja emlékeztetett: a Tranzit-folyamat 2009-ben indult. A rendezvénysorozat évente három eseményt foglal magában, a nyári fesztiválnak pedig 2017 óta Tihany ad otthont. Azóta a program évről évre bővül, egyre több résztvevővel és kiállítóval, a közösségek közösségévé válva, ahol állami intézmények, kulturális szervezetek és agytrösztök is bemutatkozhatnak.

Kik határozzák meg a témákat és az előadókat?

Békés Márton hangsúlyozta: Magyarországot számos kihívás éri, amelyekre csak a hazai jobboldal tud valódi válaszokat adni. Ezért kerülnek terítékre a stratégiai iparágak, az űrkutatás, a mezőgazdaság és élelmiszer-termelés, a nemzeti szuverenitás, a gyermekek védelme és a digitalizációval kapcsolatos feladatok. A fesztivál mindig olyan neves politikusokat, közéleti szereplőket és szakértőket hív meg, akik képesek világos, előremutató megoldásokat felvázolni.

Milyen értékek mentén szerveződik a Tranzit?

A Tranzit számára könnyű iránytűként szolgál az az értékrend, amelyet a rendezvénysorozatot fenntartó alapítvány már 2006-ban lefektetett: közösség, hagyomány, szabadság. Békés Márton szerint mindez magában foglalja mindazt, amiért a magyar jobboldal a rendszerváltoztatás óta küzd, és amit immár tizenöt éve kormányzati felelősségből is képvisel.

Mi történt tavaly a Tranziton?

A 2024-es fesztivált augusztus 22–25. között rendezték meg, csaknem száz előadóval és több ezer résztvevővel. A program központi témái a civilizációs kihívások, a szuverenitás, a gazdasági önállóság és az európai együttműködés jövője voltak. A szervezők hangsúlyozták: a Tranzit mindig az érdemi viták fóruma volt, 2024-ben azonban sajátos fordulat következett, mivel az ellenzéki pártok politikusai – köztük a DK, a Momentum, a Párbeszéd–Zöldek és a Tisza Párt képviselői – sorra visszautasították a meghívást.