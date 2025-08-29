Dömötör Csaba: A Tranzit a sokadik rendezvény, ahol az ellenzék megfutamodik

Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője és Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a Tranzit Fesztiválon panelbeszélgetésen vettek részt, amelynek természetesen meghatározó témája az volt, hogy az ellenzék nem vállalta a nyílt, nyilvános vitát.
Kocsis Máté elmondta:
Minden nap, az év minden napján készen állunk a velük való vitára. Hogyha úgy gondolják, hogy annyira igazuk van, amennyire mondják, és olyan hangerővel mondják, amennyire mondják az interneten, akkor igazából itt is mondhatnák.”
Kocsis Máté felidézte: a választások előtt egy évvel, 2013-ban, 2017-ben, 2021-ben és most is azt mondják az ellenzékiek, hogy a Fidesz fél, nem mer vitázni, a fiatalok nincsenek a Fidesszel, és előkerülnek azok a kutatások, amelyek szerint az ellenzék vezet. Aztán a választás napján megváltozik minden.
Dömötör Csaba a fentieket azzal egészítette ki:
Itthon az Országgyűlésben bármiről lehet kérdezni, nyüstölni a kormányt, a képviselőket, bárhogyan lehet egymásra reagálni. Órákon keresztül mehet egy szakpolitikai vita, és annak
a vitának van egy rugalmassága, tudunk igazodni ahhoz, hogy mi hangzik el, ennek az Európai Parlamentben nyoma sincs.
„Brutálisan, kegyetlenséggel, előre legyártott álhírekkel szembesülünk. Amikor megjelent Magyar Péter 2024 februárjában, onnantól ezt tulajdonképpen csúcsra járatták,
ideértve egyébként az egész tiszás külföldről fizetett propagandasajtót és a Telexet, a 444-et, az RTL Klubot, a HVG-t vagy 24-et és hosszan sorolhatnám,
hogy napról napra most már szinte óráról órára azzal szembesül az ember, hogy kizárólag álhírek keringenek” – mondta el Kocsis Máté, azt pedig már Dömötör Csaba tette hozzá:
„Ami az európai parlamenti oldalát illeti a dolognak, ott az ilyen típusú lejárató akcióknak azért hosszú története van,
a Momentum emelt a szinten, és a Tisza járatta ezt az egészet csúcsra,
és az egészet nehéz nyugodtan nézni, nem azért, mert minket kritizálnak, mert nem minket járatnak le, hanem az országot.”
A Fidesz európai parlamenti képviselője hangsúlyozta:
„A tiszás európai képviselők 113 plenáris felszólalásból 89-et arra szántak, hogy a saját hazájukat mószerolják.”
Kocsis Máté a közelgő választásokkal kapcsolatban elmondta:
„Szerintem azokkal fogjuk jó részben szemben találni magunkat 2026-ban is, akikkel korábban, csak lehet, hogy nem olyan pártszínben és lehet, hogy nem olyan harsányan,
de már a háttérben ott vannak a baloldali háttéremberek, akik kiadták a jelszót: meg kell nyeretni a választást a Tiszával.”
A Fidesz frakcióvezetője rávilágított:
„Ezek lényegében ugyanazok. Ugyanazok, csak van rajtuk egy új köntös, van egy új brüsszeli elképzelés, új huncutság az egészben, mert találták hozzá ezt a bohócot.
Egyelőre a közösségi média intenzitást leszámítva nem történik semmi olyan dolog, amit eddig ne láttunk volna.”
Kocsis Máté hangsúlyozta: a magyar parlamentben nem szabad lekezelőnek lenni az ellenzéki pártokkal, hiszen őket 2022-ben a választók küldték oda, viszont figyelni kell arra is, hogy ne veszítsenek fókuszt. Szerinte elindul egy helyezkedés, Tordai Bence és a teljes Momentum elkezdte ezt, „és bent lesz a parlamenti vitákban a Tisza álláspontja".
Dömötör Csaba megjegyezte: mivel a tiszások nem vállalják a vitát, az EP-ben „a támogatóikkal, a szponzoraikkal és a jelölőikkel" fog vitatkozni.
Kocsis Máté arról is beszélt, hogy
nem emlékszik olyanra, hogy egy párt megnyerte volna valaha a választásokat, miközben az előző év augusztusában közölték, hogy be fogják csapni az embereket.
Azt mondta, hogy
a Tisza Párt kiszivárgott, progresszív adóemelésről szóló tervei szerint 2,8 millió ember, a foglalkoztatottak 60 százaléka fizetne magasabb személyi jövedelemadót, mint most.
Körülbelül 400 ezer forintos bér fölött már rosszabbul járnának az emberek – figyelmeztetett.
Dömötör Csaba ennek kapcsán emlékeztetett:
Brüsszelben 2012 óta kérik a jövedelemadózási rendszer módosítását, és
elvárásaik között van a vagyonadó bevezetése, valamint az ágazati különadók kivezetése is.
Majd a Fidesz európai parlamenti képviselője a beszélgetést így zárta:
Nem lehet többsége azoknak, akik a külföldi elvárásokból vezetik el a politikájukat, és az a meggyőződés kössön minket össze, hogy a mostani nehézségek ellenére
Magyarország legszebb napjai még előttünk vannak.