Dömötör Csaba: A Tranzit a sokadik rendezvény, ahol az ellenzék megfutamodik

Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője és Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a Tranzit Fesztiválon panelbeszélgetésen vettek részt, amelynek természetesen meghatározó témája az volt, hogy az ellenzék nem vállalta a nyílt, nyilvános vitát.

A Tranzit Fesztivál a sokadik rendezvény, ahol a tiszások nem mernek kiállni vitára

Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Kocsis Máté elmondta:

Minden nap, az év minden napján készen állunk a velük való vitára. Hogyha úgy gondolják, hogy annyira igazuk van, amennyire mondják, és olyan hangerővel mondják, amennyire mondják az interneten, akkor igazából itt is mondhatnák.”

Kocsis Máté felidézte: a választások előtt egy évvel, 2013-ban, 2017-ben, 2021-ben és most is azt mondják az ellenzékiek, hogy a Fidesz fél, nem mer vitázni, a fiatalok nincsenek a Fidesszel, és előkerülnek azok a kutatások, amelyek szerint az ellenzék vezet. Aztán a választás napján megváltozik minden.

Dömötör Csaba a fentieket azzal egészítette ki:

Itthon az Országgyűlésben bármiről lehet kérdezni, nyüstölni a kormányt, a képviselőket, bárhogyan lehet egymásra reagálni. Órákon keresztül mehet egy szakpolitikai vita, és annak

a vitának van egy rugalmassága, tudunk igazodni ahhoz, hogy mi hangzik el, ennek az Európai Parlamentben nyoma sincs.

A Tranzit Fesztivál az őszinte beszélgetések helyszíne

„Brutálisan, kegyetlenséggel, előre legyártott álhírekkel szembesülünk. Amikor megjelent Magyar Péter 2024 februárjában, onnantól ezt tulajdonképpen csúcsra járatták,

ideértve egyébként az egész tiszás külföldről fizetett propagandasajtót és a Telexet, a 444-et, az RTL Klubot, a HVG-t vagy 24-et és hosszan sorolhatnám,

hogy napról napra most már szinte óráról órára azzal szembesül az ember, hogy kizárólag álhírek keringenek” – mondta el Kocsis Máté, azt pedig már Dömötör Csaba tette hozzá:

„Ami az európai parlamenti oldalát illeti a dolognak, ott az ilyen típusú lejárató akcióknak azért hosszú története van,

a Momentum emelt a szinten, és a Tisza járatta ezt az egészet csúcsra,

és az egészet nehéz nyugodtan nézni, nem azért, mert minket kritizálnak, mert nem minket járatnak le, hanem az országot.”