Kiszivárogtak a titkos részletek, így őrzik Trumpot és Putyint

Anchorage-ban és környékén példátlan biztonsági készültség zajlik a pénteki Trump–Putyin-csúcstalálkozó miatt, amelyet mindössze egy hét alatt szerveztek meg. A város történetének egyik legnagyobb biztonsági művelete a Joint Base Elmendorf-Richardson katonai bázison kap helyet – ez a stratégiai elhelyezkedésű létesítmény ideális a teljes elzártság és magas szintű védelem biztosításához.

Donald Trump (b) és Vlagyimir Putyin

Titkos részletek szivárogtak ki a Trump–Putyin-csúcstalálkozóról

A CIA és az orosz biztonsági szolgálatok egyaránt részt vesznek a műveletben, szigorúan azonos feltételekkel. Ez a létszámra, a fegyverzetre, a járművekre, a tolmácsokra és a váróhelyiségek méretére is kiterjed. Ha például egy tárgyalóterem előtt tíz amerikai ügynök áll, ugyanennyi orosz őrnek is jelen kell lennie. Mindkét elnök saját járműveket és kommunikációs eszközöket használ, és a másik fél biztonsági személyzete nem közelítheti meg azokat.

A logisztikai körülmények komoly kihívást jelentenek: a nyári turistaszezon miatt kevés a szabad szállás és a bérelhető autó, ezért ideiglenes lakásokat, magánszállásokat és más államokból érkezett páncélozott járműveket vetnek be.

A városban több szintű biztonsági zónát alakítanak ki, közlekedési korlátozásokkal, időszakos légtérzárral és megnövelt rendőri jelenléttel. A bázison belül katonai készenlét biztosítja az azonnali reagálást bármilyen fenyegetés esetén.

A csúcstalálkozó fő témája az ukrajnai tűzszünet lesz, de szakértők szerint az Északi-sarkvidék stratégiai együttműködése is fontos napirendi pont lehet. A helyszín – Alaszka – kiváló apropót ad a Bering-szoros közelsége miatt, hiszen a térség természeti erőforrásai és a jégolvadás nyomán megnyíló kereskedelmi útvonalak mindkét ország számára kiemelt jelentőségűek. Egyes amerikai tisztviselők abban látják a lehetőséget, hogy ezzel a témával éket verjenek Moszkva és Peking közé.