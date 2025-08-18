Trump megmutatta az európai vezetőknek, merre van a kispad

Szokatlan jelenetek zajlottak Washingtonban a Trump–Zelenszkij csúcstalálkozó előtt. Az amerikai elnök ugyanis nem jelent meg a Fehér Ház déli kapujánál, hogy személyesen fogadja az érkező európai vezetőket. Emmanuel Macront, Ursula von der Leyent, Giorgia Melonit és más államfőket mindössze Monica Crowley protokollfőnök üdvözölte. A lépés diplomáciai üzenetértékűnek tűnik, hiszen Trump rendszerint maga köszönti a kiemelt nemzetközi vendégeket. A mostani protokollbeli változtatás okát a Fehér Ház nem részletezte.

Szokatlan jelenet zajlott hétfőn a Trump-Zelenszkij csúcstalálkozó előtt: nem az amerikai elnök, hanem a Fehér Ház protokollfőnöke, Monica Crowley köszöntötte az európai vezetőket / Fotó: AFP

Trump üzenetet küldött: nem fogadta személyesen az EU vezetőit a Fehér Házban

A delegációk között ott volt Emmanuel Macron francia elnök; Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke; Giorgia Meloni olasz miniszterelnök; Keir Starmer brit kormányfő és Mark Rutte, a NATO főtitkára is.

Bár a diplomáciai protokoll szerint ilyen rangú találkozásokkor maga az amerikai elnök fogadja a vendégeket, Trump ezúttal távol maradt.

A Wall Street Journal szerint a Fehér Ház nem adott magyarázatot arra, miért tértek el a szokásrendtől, különösen annak fényében, hogy egyszerre több európai vezető érkezett Washingtonba. Elemzők szerint a gesztus üzenetértékű lehet: Trump így jelezhette, hogy Európát másodlagos szereplőként kezeli a béketárgyalásokon.

A fő esemény ugyanakkor nem a fogadás, hanem a tárgyalóasztal mellett zajlik: Donald Trump és Volodimir Zelenszkij megbeszélése döntheti el, születhet-e békemegállapodás Ukrajnában. A washingtoni találkozón fél Európa képviselteti magát, de a Putyinnal nemrég Alaszkában folytatott egyeztetés után komoly kérdések merülnek fel arról, milyen feltételekkel zárulhatnak a háborús tárgyalások.