Így ér össze Magyar Péterrel az ukrán kém, Tseber Roland hálózata

Tseber Roland Ivanovics minden jel szerint egy nagy nemzetközi hálózat egyik tagja – írja az Ellenpont annak alapján, hogy az ukrán politikust és Magyar Pétert szinte egyszerre interjúvolta meg Donald Tusk lapja, a Gazeta Wyborcza. Mindkét beszélgetés fókuszában a magyar kormány Ukrajnával kapcsolatos álláspontjának kritikája állt.

Magyar Péter és Tseber Roland Ivanovics

A tényfeltáró portál felhívja a figyelmet Tseber Roland Ivanovics

hatalmas vagyonára is, ami európai viszonylatban is tetemesnek nevezhető”.

Tseber kapcsolati hálója Magyarországon jóval kiterjedtebb lehet, mint ami eddig nyilvánosságra került. Mint írják, az amerikai baloldal által szervezett Open World ösztöndíjprogramon vett részt, hasonlóan a magyar globalista baloldal több szereplőjéhez, például Jámbor Andráshoz, aki „egy kísértetiesen hasonló programmal járt az Egyesült Államokban”.

Tseber Magyar Péter stílusában kommunikál

Az Ellenpont róla szóló tényfeltáró anyagaira Tseber a Tisza Párt stílusában válaszolt, kommunikációjában pedig Magyar Péter stílusa köszön vissza a tényfeltárók szerint, akik emiatt megvizsgálták, hogy az eddig ismert találkozókon kívül mikor kerülhetett közel a magyarországi ellenzékhez Tseber.

A baloldali sajtóban Tseber valóságos celeb lett:

legutóbb a Magyar Narancs készített vele interjút, amelyben ő a munkácsi gyár elleni orosz támadás kapcsán is a békét szorgalmazó magyar kormányt támadta.

Az Open World és a magyarországi ellenzék

Az Ellenpont korábban arról írt: Tseber Roland kötődik a hazai ellenzékhez: találkozott már Mesterházy Atillával, a Momentum parlamenti frakciójával, Karácsony Gergellyel, illetve kapcsolódik a CIA volt igazgatójához, David Petraeus-hoz is, valamint találkozott Ron Wyden demokrata szenátorral.

Tseber az Open World nevezetű amerikai kormányzati kezdeményezés keretei közt ingyen, az Egyesült Államok adófizetőinek pénzén utazott az USA-ba.

Érdekes egybeesés, hogy 2023 februárjában a Párbeszéd parlamenti frakciójából Jámbor András és Berki Sándor, a Momentumtól pedig Lőcsei Lajos utazott az Egyesült Államokba, hogy „megismerjék a jogalkotás, törvényhozás, parlamenti munka működését az USA-ban”.

A magyarokat Washingtonban fogadó két demokrata képviselő, Marcy Kaptur és Mike Quigley elkötelezett támogatója Ukrajnának – írja az Ellenpont, hozzátéve azt is: Quigley elkötelezett LMBTQ-párti aktivista és részt vett a Trump elleni impeachment eljárásban is.

Azóta mindhárom magyar politikus Magyar Pétert támogatja:

Jámbor András bejelentette, hogy nem indul a mai napig ismeretlen tiszás jelölt ellen Józsefvárosban; Lőcsei Lajos pártja, a Momentum visszalépett az indulástól, ezzel támogatva a Tisza Párt sikerét; Berki Sándor pedig ki is lépett a Párbeszédből, és arról beszélt, van egy erős közös pontjuk Magyar Péterrel. Tseber hasonló körülmények között „tanult” a demokrata párti képviselőktől az Egyesült Államokban, hogy aztán a magyarországi ellenzéki jelölt munkáját segítse – írja az Ellenpont.