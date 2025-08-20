Ilyen volt Európa legnagyobb tűzijátéka Budapesten

Este kilenc órakor elkezdődött az augusztus 20-i ünnepi programok közül leginkább várt tűzijáték a fővárosban. Szerencsére az időjárás is kegyes volt az ünneplőkhöz – számol be róla a Magyar Nemzet.

Sokan már délután elfoglalták a helyüket a tűzijátékot várva (Fotó: Csudai Sándor)

A lap tudósítása szerint a rakpartok és a belváros is megtelt emberekkel.

Volt, aki már a kezdés előtt jóval elfoglalta a szerinte legjobb helyet,

hogy mindent jól láthasson.

A szervezők több mint 45 ezer pirotechnikai effektet és elképesztő fényjátékot ígértek a Duna felett, amely 2025-ben is Európa legnagyobb műsora. Akik igazán exkluzív tűzijátékélményre vágynak, azoknak a Filozófusok kertjét, a Gül baba türbéjét, a Nehru partot vagy a Széchenyi-emlékművet és -kilátót ajánlották.

Tűzijáték: az öreg pásztor meséi

Mint írják, a hozzávetőlegesen 35 percesre tervezett műsor az öreg pásztor meséit folytatja Körtvélyessy Zsolt és Pápai Erika színművész hangján, akik a Szent István király megkoronázása utáni időkről, az Árpád-házi királyok korai éveiről és Szent László csodás tetteiről mesélnek.

A történetet Ugron Zsolna írta, a zenét Elek Norbert szerezte, a művészeti koncepció Iványi Árpád és Réti Barnabás érdeme, a tűzijáték látványtervét pedig a díjnyertes Seres Anikó készítette.

A tűzijáték alatt 45 530 különálló, megkülönböztethető pirotechnikai effektet (tűzijátékbombák, tűzmozsarak, kartácsok, római gyertyák, kométok, görögtűz, bombetták, szikraszökőkutak, lángeffektek, villanók, durranók) használtak,

amelyeket uszályokról, pontonokról és három hídról lőttek fel.

A Dunán horgonyzó kilenc uszályon voltak a fő kilövési pontok, felettük főként nagy kaliberű pirotechnikai tűzvirágok jelennek meg, nyolcvan-háromszáz méter magasságban. Hatvanöt darab kisebb pontonról – amelyek sorban felfűzve az uszályok között lesznek kötelékben – kisebb kaliberű, attraktív effektek indulnak, amelyek százméteres magasságig biztosítják az alsó látványteret.

Európa legnagyobb műsorát ígérik a szervezők (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Három hidat is bevontak a látványba (a Szabadság hidat, az Erzsébet hidat és a Margit hidat), ezekre szinte minden típusú pirotechnikai terméket és effektet telepítenek.

A műszaki tervezésben húsz, míg a fizikai telepítésben és lövésben további hetven tapasztalt pirotechnikus vett részt.

Továbbá több mint száz ember dolgozott az úszóművek összeszerelésén, daruzásán, vízre helyezésén és a vízen való mozgatásán. Az előkészítés hat hónapon át zajlott. A műsor része egy drónshow is, melyet a Visual Europe Group valósít meg: 1300 drón precíz mozgása, tánca biztosítja az emlékezetes pillanatokat.