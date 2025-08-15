Karácsony Gergely az augusztus 20-i rendezvénysorozathoz és tűzijátékhoz kapcsolódó lezárások miatt aggódik, úgy, hogy a döntései miatt hetek óta brutális dugók vannak a városban – írta Kovács Zoltán államtitkár Facebook-bejegyzésében.

Tűzijáték: Karácsony Gergely a lezárások miatt aggódik

Fotó: Csudai Sándor

Vajon melyik okoz nagyobb kellemetlenséget: egy félórás, több százezer ember által várt és követett tűzijáték vagy

a nyári szünidő kezdete óta tartó, a fővárosban közlekedők mindennapjait megkeserítő, a korábbiaknál is hatalmasabb torlódások?

– teszi fel a kérdést Kovács Zoltán államtitkár.

Az államtitkár hozzátette:

Az idei augusztus 20-i tűzijáték előkészítése a tavalyi gyakorlathoz hasonlóan zajlik.

A látványtér idén is a Petőfi hídtól a Margitsziget alsó harmadáig terjed, a lezárások pedig az érintett hatóságokkal egyeztetve, a lakosság kellemetlenségének minimalizálásával valósulnak meg.

Az érintett hidak csak a tűzijáték és a drónshow idejére, valamint a mentesítés alatt lesznek zárva, a gyalogosforgalom folyamatosan biztosított

– hangsúlyozta Kovács Zoltán.

A tűzijáték is mindannyiunk közös pillanata legyen

Karácsony Gergelynek második ciklusát töltő főpolgármesterként hivatalból tudnia kellene arról, hogy mindaz, ami a zárás kapcsán történik, az a Fővárosi Önkormányzat bevonásával és jóváhagyásával történik. Bízom benne, hogy

Főpolgármester úrral egyszer eljutunk odáig, hogy a nemzeti ünnepeink ne vörös posztók, hanem mindannyiunk közös pillanatai legyenek.

– tette hozzá az államtitkár.

A Szent István-napi rendezvénysorozat augusztus 16-tól 21-ig, tehát hat napon át, 19 helyszínen több száz ingyenes programmal várja az ünnepelni és szórakozni vágyókat – célunk, hogy mindenki biztonságban és élménydúsan tehesse ezt!

– zárta bejegyzését az államtitkár.