Megduplázhatja a lakásépítéseket a 3 százalékos Otthon Start hitelprogram

Emlékeztettek, hogy a kormányrendelet szerint minden olyan lakásfejlesztés, amely legalább 250 lakás megépítését célozza, és ezek minimum 70 százaléka megfelel a 3 százalékos támogatott hitel feltételeinek, nemzetgazdaságilag kiemelt beruházásnak minősülhet.

A kormány várakozásai szerint a programban jövőre 20–25 ezer lakás fejlesztése indulhat el, öt év alatt pedig akár 50 ezer lakás épülhet fel.

A Marina Garden Lakópark épületei Budapest XIII. kerületében, ahol az otthonokat úgy alakították ki, hogy a hétköznapok egy vakációhoz hasonlítsanak (Fotó: Balaton József/MTI/bizom.)

A Duna House számításai szerint a 2026-ban induló fejlesztések volumene akár 110 százalékkal növelheti a piacon lévő új építésű lakások számát, ugyanakkor ezek zöme még építés alatt lesz, így a tényleges átadások számában a nagyobb ugrás csak 2027-ben, illetve 2028-ban várható.

Öt éves távon az 50 ezer új lakás megvalósítása átlagosan évi 10 ezerrel több lakásátadást jelentene, ami 40 százalékos bővülés a jelenlegi szinthez képest.

Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője szerint a program valódi hatása akkor lesz mérhető, amikor az új lakások tömegesen megjelennek a piacon, ez várhatóan 2027 második felétől kezdődhet.