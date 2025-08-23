Ukrajna ismét megtámadta a Barátság kőolajvezetéket pénteken – ez már a harmadik hasonló incidens rövid időn belül. A drónos és rakétás támadás most egy kulcsfontosságú olajszivattyú-állomást érintett Oroszországban, aminek következtében megszakadt az orosz olajszállítás Magyarország és Szlovákia irányába – írja szombati cikkében a Magyar Nemzet.
A lap azt is felidézi, hogy
a magyar-ukrán gázexport mennyisége elérte a tavalyi teljes évit (1,65 milliárd köbméter), ez pedig a teljes ukrán gázimport fele,
Az ukrán áramimportban lévő magyar részarány, jelenleg 40 százalék körüli.
Láthatóan Magyarország teljesíti kereskedelmi szerződéseiből fakadó kötelezettségeit, Ukrajna viszont olyan támadást hajtott végre most a kőolajszállítást biztosító rendszer ellen, amelynek nyomán az előzetes kárfelmérések alapján legkevesebb öt napra le fog állni a tranzit Magyarország és Szlovákia irányába.
Szijjártó Péter arról számolt be, az ukrán hadsereg ezekkel a támadásokkal nem Oroszországnak árt elsősorban, hanem Magyarországnak és Szlovákiának, hiszen ez a vezeték kulcsszerepet játszik hazánk energiaellátásában, nélküle fizikailag megoldhatatlan az ország ellátása kőolajjal.
Az energiaellátásunk veszélyeztetése és az ebből fakadó károkozás elfogadhatatlan!
– szögezte le.
Szijjártó Péter arra is emlékeztetett, hogy
„az Európai Bizottság még januárban írásban vállalta, hogy fel fog lépni a tagállamok energiaellátásáért felelős vezetékekkel szembeni támadások ellen,
viszont mind a három közelmúltbeli légicsapás után hallgatott a brüsszeli testület, nem lépett fel az érintett országok érdekében.
Ezért ma Juraj Blanár szlovák külügyminiszter kollégával levelet küldtünk Kaja Kallas külügyi főképviselőnek és Dan Jorgensen energiaügyi biztosnak, melyben
felszólítjuk az Európai Bizottságot, hogy – ígéretének megfelelően – tegyen lépéseket annak érdekében, hogy Ukrajna ne támadja a Magyarországra és Szlovákiába vezető kőolajvezetéket”
Nem véletlen, hogy ennyit támadja éppen ezt az infrastruktúrát az ukrán hadsereg, hiszen hazánk olajellátásának 58 százaléka, évi 5,7 millió tonna nyers olaj érkezik onnan a százhalombattai és a pozsonyi finomítóba.
A Barátság kőolajvezeték korábbi támadása éppen azután történt, hogy Magyarország nem írta alá az Ukrajna gyorsított európai uniós csatlakozását támogató nyilatkozatot.
Ukrajna, feltehetően a fenti politikai okok miatt pontosan azért támadja ezt az infrastruktúrát, hiszen hazánk olajellátásának 58 százaléka, évi 5,7 millió tonna érkezik onnan a százhalombattai és a pozsonyi finomítóba, ezzel akar nyomást gyakorolni Magyarországra.
Mindezek alapján akár ki is mondható: a jövőben is számítani kell hasonló támadásokra.
A pénteki esetet megelőzően augusztus 12-én érte csapás szintén az Unecsa állomást, akkor tűz keletkezett, majd augusztus 17–18-án a Nikoszkoje szivattyúállomás kapott találatot. Majd ismét Unecsa következett, amelyet nemcsak pénteken, de csütörtökön is támadtak az ukrán drónok – zárja írását a lap.