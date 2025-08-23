Ukrajna ismét megtámadta a Barátság kőolajvezetéket pénteken – ez már a harmadik hasonló incidens rövid időn belül. A drónos és rakétás támadás most egy kulcsfontosságú olajszivattyú-állomást érintett Oroszországban, aminek következtében megszakadt az orosz olajszállítás Magyarország és Szlovákia irányába – írja szombati cikkében a Magyar Nemzet.

Belarusz munkások megnyitják a „Gomel” olajszivattyú-állomás leeresztőszelepét, amely a „Druzsba” kőolajvezetékrendszer része

Ukrajna a Barátság kőolajvezetéket támadja rendszeresen

Fotó: AFP

A lap azt is felidézi, hogy

idén augusztus közepére

a magyar-ukrán gázexport mennyisége elérte a tavalyi teljes évit (1,65 milliárd köbméter), ez pedig a teljes ukrán gázimport fele,

illetve a magyar–ukrán irányú áramexport 2022 óta 2023-ban és 2024-ben is megduplázódott.

Az ukrán áramimportban lévő magyar részarány, jelenleg 40 százalék körüli.

Láthatóan Magyarország teljesíti kereskedelmi szerződéseiből fakadó kötelezettségeit, Ukrajna viszont olyan támadást hajtott végre most a kőolajszállítást biztosító rendszer ellen, amelynek nyomán az előzetes kárfelmérések alapján legkevesebb öt napra le fog állni a tranzit Magyarország és Szlovákia irányába.

Szijjártó Péter arról számolt be, az ukrán hadsereg ezekkel a támadásokkal nem Oroszországnak árt elsősorban, hanem Magyarországnak és Szlovákiának, hiszen ez a vezeték kulcsszerepet játszik hazánk energiaellátásában, nélküle fizikailag megoldhatatlan az ország ellátása kőolajjal.

Az energiaellátásunk veszélyeztetése és az ebből fakadó károkozás elfogadhatatlan!

– szögezte le.

Szijjártó Péter arra is emlékeztetett, hogy

„az Európai Bizottság még januárban írásban vállalta, hogy fel fog lépni a tagállamok energiaellátásáért felelős vezetékekkel szembeni támadások ellen,

viszont mind a három közelmúltbeli légicsapás után hallgatott a brüsszeli testület, nem lépett fel az érintett országok érdekében.

Ukrajna barátságtalan lépésére ez lehetne a brüsszeli válasz

Ezért ma Juraj Blanár szlovák külügyminiszter kollégával levelet küldtünk Kaja Kallas külügyi főképviselőnek és Dan Jorgensen energiaügyi biztosnak, melyben

felszólítjuk az Európai Bizottságot, hogy – ígéretének megfelelően – tegyen lépéseket annak érdekében, hogy Ukrajna ne támadja a Magyarországra és Szlovákiába vezető kőolajvezetéket”

Nem véletlen, hogy ennyit támadja éppen ezt az infrastruktúrát az ukrán hadsereg, hiszen hazánk olajellátásának 58 százaléka, évi 5,7 millió tonna nyers olaj érkezik onnan a százhalombattai és a pozsonyi finomítóba.

A Barátság kőolajvezeték korábbi támadása éppen azután történt, hogy Magyarország nem írta alá az Ukrajna gyorsított európai uniós csatlakozását támogató nyilatkozatot.

Ukrajna, feltehetően a fenti politikai okok miatt pontosan azért támadja ezt az infrastruktúrát, hiszen hazánk olajellátásának 58 százaléka, évi 5,7 millió tonna érkezik onnan a százhalombattai és a pozsonyi finomítóba, ezzel akar nyomást gyakorolni Magyarországra.

Mindezek alapján akár ki is mondható: a jövőben is számítani kell hasonló támadásokra.

A pénteki esetet megelőzően augusztus 12-én érte csapás szintén az Unecsa állomást, akkor tűz keletkezett, majd augusztus 17–18-án a Nikoszkoje szivattyúállomás kapott találatot. Majd ismét Unecsa következett, amelyet nemcsak pénteken, de csütörtökön is támadtak az ukrán drónok – zárja írását a lap.