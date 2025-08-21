Ukrajna nem lehet a NATO tagja, Menczer Tamás tisztázta a helyzetet

Az európaiak pénzét ne Ukrajna kapja, nem oda kell küldeni, hanem az európai gazdaság újraindítására kell fordítani – közölte a Fidesz kommunikációs igazgatója.

Ukrajna nem lehet a NATO tagja. (Fotó: Yuri Gripas / MTI/EPA/ABACA pool)

Minderről videós bejegyzést tett közzé a közösségi oldalán Menczer Tamás, aki úgy fogalmazott: „mit csinál Trump? Azt mondja, én békét teremtek. Egyébként semmit nem adok ingyen. Mert nekem Amerika a legfontosabb."

Ukrajna kap megy minden lóvé

A politikus úgy folytatta, mit csinálnak derék brüsszeli vezetőink?

Minden lóvé menjen Ukrajnába. Miért is? Ukrajna tagja az Európai Uniónak? Nem.”

Menczer Tamás leszögezte: vannak tagállamok, van egy közösség. A Covid, háború, szankciók meg mindenfajta válság után talán a pénzt saját magunkra kellene fordítani, nem Ukrajnára.



