Ukrajna

Ukrajna nem lehet a NATO tagja, Menczer Tamás tisztázta a helyzetet

Egyértelművé tette a helyzetet Menczer Tamás, aki közölte, Ukrajna nem lehet a NATO tagja. És – mint mondta –Ukrajna nem lehet az Európai Unió tagja.
UkrajnaFideszNATOMenczer Tamásválság

Az európaiak pénzét ne Ukrajna kapja, nem oda kell küldeni, hanem az európai gazdaság újraindítására kell fordítani – közölte a Fidesz kommunikációs igazgatója.

Washington, 2025. augusztus 18. Donald Trump amerikai elnök (b) fogadja Volodimir Zelenszkij ukrán államfőt a washingtoni Fehér Házban 2025. augusztus 18-án. MTI/EPA/ABACA pool/Yuri Gripas
Ukrajna nem lehet a NATO tagja. (Fotó: Yuri Gripas / MTI/EPA/ABACA pool)

Minderről videós bejegyzést tett közzé a közösségi oldalán Menczer Tamás, aki úgy fogalmazott: „mit csinál Trump? Azt mondja, én békét teremtek. Egyébként semmit nem adok ingyen. Mert nekem Amerika a legfontosabb."

 

Ukrajna kap megy minden lóvé

 

 A politikus úgy folytatta, mit csinálnak derék brüsszeli vezetőink? 

Minden lóvé menjen Ukrajnába. Miért is? Ukrajna tagja az Európai Uniónak? Nem.”

Menczer Tamás leszögezte: vannak tagállamok, van egy közösség. A Covid, háború, szankciók meg mindenfajta válság után talán a pénzt saját magunkra kellene fordítani, nem Ukrajnára.


 

 

