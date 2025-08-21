Kitiltott ukrán kémmel sétált Kijevben a kormányt támadó szakértő

Egy Facebookra feltöltött videóban Menczer Tamás hangsúlyozta: a kormányt ért támadások egyre inkább az „abszurd abszurdját” jelentik.

A kárpátaljai templom felgyújtásáról szóló vádakat Menczer Tamás abszurdnak nevezte. A történetben Rácz András és Tseber Roland, a kitiltott ukrán kém is szerepet kapott.

Mint mondta: „Amikor az abszurd abszurdjával találkozol, hogy mi gyújtottuk fel a kárpátaljai templomot. Természetesen nem az ukránok, arra már nehéz is mit mondani, de amikor az abszurd abszurdját még tudja fokozni, hogy egyszer csak felraknak egy videót a Magyarországról kitiltott ukrán kémmel, Tseber Roland Ivanoviccsal, hogy hogy nem, itt sétálunk egy szép esti órán Kijevben, mondja Tseber Roland Ivanovics, itt sétálok, itt van velem Rácz András.”

Ukrán kém és Rácz András

Menczer felidézte, hogy az ügyben szereplő Rácz András „úgynevezett szakértő”, aki a magyar kormányt vádolja. A felvételen látható, amint Rácz egy kijevi sétán teljes természetességgel jelenik meg Tseber Rolandon, a Magyarországról kitiltott ukrán kémen kívül. Rácz így nyilatkozott: „Teljesen véletlenül.” Tseber pedig hozzátette:

Kivel találkoztam egyébként Kijev központjában és látom valamilyen Rácz nevű úriember.

A politikus ironikusan feltette a kérdést:

Gyakran szoktál Kijevben Magyarországról kitiltott ukrán kémekkel kedélyesen sétálni, vagy ha netán nem, akkor ez csak Rácz Andrásra jellemző?

Menczer hozzátette, hogy Tseber Roland később „Tisza szigetet alapít, és a kör bezárult”.