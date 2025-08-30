Egy ukrán képviselő Zelenszkijnél is messzebb ment: elzárná a Barátság vezetéket

A jelek szerint Honcsarenko nem tartja elegendőnek Volodimir Zelenszkij fenyegetőzéseit a Barátság kőolajvezeték ügyében és keményebben odacsapna Magyarországnak: „miért van szükség támadásokra, ha a vezeték ukrán területen halad át? Elég lenne elzárni a csapot” – fogalmazott közösségi oldalán az ukrán politikus.

Olekszij Honcsarenko ukrán képviselő erős javaslatot fogalmazott meg. Forrás: Telegram

Ukrán zsarolás

Az elmúlt hetekben több ukrán támadás érte a kőolajvezetéket, amely Oroszországból Magyarországra, Szlovákiába is szállít kőolajat. Így a Barátság körüli helyzet komoly diplomáciai feszültségeket eredményezett.

A Magyar Nemzet cikkében felidézi, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök augusztus 24-én, a kijevi Szófia-székesegyház előtt tartott függetlenség napi ünnepség után adott nyilatkozatában burkoltan megzsarolta Magyarországot. Zelenszkij mosolyogva kétértelmű üzenetet küldött:

Mindig támogattuk az Ukrajna és Magyarország közötti barátságot. És most ennek a »Barátságnak« a léte Magyarország álláspontjától függ.

A Magyar Nemzet szerint a kijelentés nyílt beismerése annak, hogy Kijev stratégiai fegyverként tekint a vezetékre: vagyis csak akkor nem lövik tovább, ha Budapest támogatja Ukrajna európai uniós integrációját.