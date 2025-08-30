Embertelen kivégzés történt Lembergben a nyílt utcán

A The Kyivindependent szerint a volt ukrán elnököt lelövő merénylő ételfutárnak öltözött, és egy elektromos kerékpárral közelítette meg Parubijt, akire leadott 7-8 lövést, majd elmenekült a helyszínről. A rendőrség közlése szerint a hatóságok dél körül kaptak segélyhívást egy Lviv déli városrészében történt lövöldözésről. Az ügy miatt a városban elindították a „szirén” különleges műveletet a merénylő felkutatása érdekében.

Andrij Parubij, volt ukrán parlamenti elnök holtteste Kijevben. Forrás: The Kyivindependent

A szombat délben történt merényletet rögzítette egy térfigyelő kamera. A felvételen jól látható, ahogy a merénylő megközelíti a politikus, majd egy fa takarásában leadja a lövéseket és elmenekül.

A The Guardian cikke szerint Ukrajna nyomozást indított az ügyben. Az ukrán főügyészség közleményében azt írták, hogy keresik a lövöldözőt a közismert, 54 éves politikus „szándékos emberölése” miatt.

Ukrán ügy

Ahogy az Index írja, Andrij Parubij 1971. január 31-én született a Lvivi régióban. Részt vett a 2004-es narancsos forradalomban, ami az ukrajnai elnökválasztáson elkövetett csalások miatt indult el, de a korrupt ukrán politikai elit elleni fellépéssé szélesedett.

A 2013–2014-es Majdan téri forradalom „önvédelmi parancsnoka” volt, ami az oroszbarát Viktor Janukovics elnök megbuktatását eredményezte. Az eseményt követően nevezték ki az ukrán Biztonsági Tanács titkárának, a pozíciót pedig 2014. február 27. és augusztus 7. között töltötte be, amikor Oroszország megszállta a Krímet, és megkezdte a háborút Donbaszban. A moszkvai agresszió kezdetén a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkáraként betöltött szerepe miatt az orosz propaganda és dezinformáció gyakori célpontjává vált.

A politikus 2014 és 2016 között a parlament (Verhovna Rada) első alelnöke, majd 2016-tól 2019. augusztus 29-ig a parlament elnöke volt. 2018. november 1-jén fölkerült Oroszország szankciós listájára.