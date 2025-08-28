Nem állnak le az ukránok, újabb aljas terven dolgoznak Magyarország ellen

„Újabb támadásra készülnek Volodimir Zelenszkijék Magyarország energiabiztonsága és szuverenitása ellen” – emelte ki Menczer Tamás csütörtökön közzétett videójában. „Az ukránok bele akarják kényszeríteni hazánkat a háborúba, amelyhez nincs semmi közünk. Újabb támadást szerveznek a Barátság kőolajvezeték ellen” – írta a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója.

Belorusz munkások megnyitják a Gomel olajszivattyú-állomás leeresztőszelepét, amely a Barátság olajvezeték-rendszer része (Fotó: AFP)

Az ukránok agressziója

A Menczer Tamás által közzétett felvételen Szerhij Szidorenko kijevi újságíró kijelentette, hogy

mindez azért történik, hogy Orbán visszavonja vétóját Ukrajna EU-csatlakozási tárgyalásainak folytatása elől.

Menczer Tamás felszólította az ukránokat: azonnal fejezzék be ezt, hozzáfűzve, nem ártana Zelenszkijéknek tudatosítani, hogy az ukrán áramellátás jelentős része Magyarországon keresztül történik.

Bármelyik nap újraindulhat az orosz kőolajszállítás Magyarországra, de az ukrán külügyminiszter szerint ideje felkészülni egy bizonytalan jövőre: a dróntámadások bármikor megismétlődhetnek. Vajon veszélyben van a magyarországi olajellátás?

