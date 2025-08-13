Az „ukrán ügy” lovagjaként tekint Magyar Péterre a háborúpárti propagandasajtó

A lengyel balliberális Gazeta Wyborcza keddi lapszámában, illetve online felületén interjú jelent meg Magyar Péterrel. Az önmagában is érdekes, hogy a Tisza Párt vezére mit keres egy migrációt éltető, a háborút támogató, az LMBTQ-propagandát terjesztő lengyel médiumnál. De még érdekesebb, hogy a Gazeta Wyborcza milyen keretek között jelenítette meg Magyar Péterrel készült interjúját – írja a Magyar Nemzet.

Magyar Péter jó kapcsolatot ápol a brüsszeli háborúpárti elittel, rendszerint együtt szavaz Manfred Weberrel (k) és Ursula von der Leyennel (j) Ukrajna érdekében (Fotó: AFP)

A cikk elején ugyanis a következő felirat olvasható:

A mi biztonságunk Európa biztonsága – A Keleti Határ Kezdeményezés”.

Az Eastern Frontier Initiative (Keleti Határ Kezdeményezés, angolul: TEFI) kezdeményezés honlapját, hamar kiderül, hogy a Európai Bizottság finanszírozza, amelynek deklarált célja, hogy „tájékoztassa a közvéleményt a régiónkat érintő [orosz–ukrán háború kapcsán felmerülő] biztonsági kockázatokról a következő években”.