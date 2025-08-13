Az „ukrán ügy” lovagjaként tekint Magyar Péterre a háborúpárti propagandasajtó

A lengyel balliberális Gazeta Wyborcza keddi lapszámában, illetve online felületén interjú jelent meg Magyar Péterrel. Az önmagában is érdekes, hogy a Tisza Párt vezére mit keres egy migrációt éltető, a háborút támogató, az LMBTQ-propagandát terjesztő lengyel médiumnál. De még érdekesebb, hogy a Gazeta Wyborcza milyen keretek között jelenítette meg Magyar Péterrel készült interjúját – írja a Magyar Nemzet.
A cikk elején ugyanis a következő felirat olvasható:
A mi biztonságunk Európa biztonsága – A Keleti Határ Kezdeményezés”.
Az Eastern Frontier Initiative (Keleti Határ Kezdeményezés, angolul: TEFI) kezdeményezés honlapját, hamar kiderül, hogy a Európai Bizottság finanszírozza, amelynek deklarált célja, hogy „tájékoztassa a közvéleményt a régiónkat érintő [orosz–ukrán háború kapcsán felmerülő] biztonsági kockázatokról a következő években”.
Vagyis a TEFI portálja az Európai Bizottság egyik háborúpárti kommunikációs eszköze.
Az egyik cikkükben például arról olvashatunk, hogy „Ukrajna többé nem csupán egy szükségben lévő ország, hanem Európa jövőjének elengedhetetlen formálója”. A TEFI podcastekben pedig a további mozgósításról és az Ukrajnába szánt fegyverszállítmányok szükségességéről is bőven beszélnek.
A portál tagjai a Gazeta Wyborczán kívül a szlovák SME, a román PressOne, a holland Bellingcat, de a magyar 444.hu is feltűnik, mint az egész projekt koordinátora. A Szuverenitásvédelmi Hivatal februári tanulmánya szerint a program összesen 14 millió eurót, több mint félmilliárd forintot kapott a bizottságtól.
A hivatal összegzése szerint „A TEFI-projektben megjelentetett cikkek és podcastek jellemzője, hogy nem a nyilvánosság objektív tájékoztatása a céljuk, hanem az Európai Bizottság által képviselt háborús stratégia kommunikációs támogatása, amelyben a két renitens állam, Magyarország és Szlovákia vezetésének általános elítélése a fő hangsúlyos elem.” Fontos kiemelni azt, hogy az összes fent említett média tulajdonosi vagy támogatotti viszonyban áll, illetve állt Soros György szervezeteivel.
Nem meglepő Magyar Péter Ukrajna- és háborúpártisága. Magyar Péter és a Tisza képviselői bizonyíthatóan hónapok óta készülnek Ukrajna uniós felvételére. A Tisza Párt és az Európai Néppárt együttműködött Ukrajna 2030-ra várható EU-csatlakozásának előkészítésében: Gerzsenyi Gabriella, a Tisza Párt európai parlamenti képviselője egy nyilatkozatban tárta fel, hogy pártja milyen szerepet vállal ebben a folyamatban.
De ami talán ennél is megdöbbentőbb, hogy Magyar Péter fegyvert és lőszert is szállítana Ukrajnába, valamint a magyar adófizetők pénzét is felhasználva egy új bankból pénzelné Ukrajna újjáépítését – mindez pedig
abból a dokumentumból derült ki, amit a Tisza Párt elnöke is aláírt az Európai Parlamentben.