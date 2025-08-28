Felvételi 2025: több mint 11 ezren jutottak be pótfelvételin

Az idei pótfelvételi eljárásban 11 320 diák nyert felvételt a felsőoktatásba, így szeptembertől összesen 107 360 hallgató kezdheti meg tanulmányait – jelentette be csütörtökön Budapesten Varga-Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára.

Varga-Bajusz Veronika, a KIM felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért felelős államtitkára beszédet mond az EdTech Summit Hungary konferencián a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, 2024. augusztus 31-én. (Fotó: MTI/Lakatos Péter)

Fotó: Lakatos Péter / MTI Fotószerkesztõség

Varga-Bajusz Veronika: a vidéki egyetemek erősödnek

Az államtitkár kiemelte: immár harmadik éve százezer felett van a hallgatói létszám, és minden második diák vidéki egyetemen tanulhat.

A vidéki egyetemek valódi térségi központokká erősödtek, megszűnt a főváros elszívó hatása”

– fogalmazott.

Több ösztöndíjas hely, nagyobb támogatás

Az idei eljárásban 77 797-en állami ösztöndíjasként, 29 563-an pedig önköltséges képzésen kezdhetik meg tanulmányaikat. Varga-Bajusz Veronika hangsúlyozta: a felsőoktatás megújításának köszönhetően 2022 óta 15 ezerrel nőtt az ösztöndíjas helyek száma, tavalyhoz képest pedig több mint kétezerrel emelkedett a támogatott hallgatók száma. A kormány idén 155 milliárd forintot fordít ösztöndíjas képzésben tanulók támogatására.

Legnépszerűbb szakok és képzési formák

Az államtitkár ismertetése szerint a legnépszerűbb képzési területek sorrendben a műszaki-informatikai, a gazdaságtudományi és a pedagógusképzés. Az úgynevezett MTMI+ területre – amely nemzetgazdasági szempontból kiemelt – tízből hat diák jutott be. Alapképzésre 76 245, osztatlan képzésre 9794, felsőoktatási szakképzésre 2236, mesterképzésre pedig 19 085 hallgatót vettek fel.

Tanárképzés és utánpótlás

A pedagógusképzésre 16 771-en nyertek felvételt. Az államtitkár rámutatott: az idei tanév végén még 2500 pedagógust kerestek, ez a szám mostanra markánsan csökkent.

Az elmúlt évben 3600-an végeztek tanárként vagy tanítóként, egyre inkább stabilizálódik a tanárok helyzete”

– mondta.

Egyetemek sorrendje és érdekességek

Az intézmények rangsorában az első három helyen az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Debreceni Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem áll. Az első tízben fele-fele arányban találhatók fővárosi és vidéki képzőhelyek. Érdekességként az államtitkár megjegyezte: idén tíz 70 év feletti hallgató is felvételt nyert.